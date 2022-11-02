核研所34高官升遷報告遭控抄襲 原能會：仍處調查階段

鏡週刊今天報導，原能會員工爆料，多名核研所高官升遷引用過去自己撰寫的博士論文，將章節重新分拆、組合、更新，提交為內部升遷報告，還點名所長陳長盈抄襲台大碩士生論文。原能會表示，今年初受理檢舉核研所等34人不當升遷案，其中3篇與被檢舉當事人碩博士論文雷同，已委由外部專家二次檢視，本案仍處調查階段，將以最嚴格標準要求並議處。

原能會今天發出新聞稿表示，學術倫理不容挑戰，原能會查處也毋枉毋縱，今年初受理陳情人以具名方式檢舉核能研究所陳長盈所長等34人疑有不當陞遷事宜，由於事涉所屬機關首長層級，原能會主委三日內籌組專案小組啟動調查，由主任秘書擔任內部調查小組召集人。

原能會表示，經半年來專案小組逐一比對34位核研所同仁與陳情者所提供34篇論文陞遷結果，其中有31篇研究報告，經查處後屬於「陞遷日期較其博士學位取得為早」，或是「雖陞遷日期在學位取得後，但陞遷著作並未引用其碩博士論文」。

原能會說，以陳長盈為例，其於2012年所提的陞遷著作為「Strategy to optimize cathode operating conditions to improve the durability of a Direct Methanol Fuel Cel」及「Operation Characteristic Analysis of a Direct Methanol Fuel Cell System Using the Methanol Sensor-less Control Method」等，與檢舉人所提供的碩士論文並無相關。

原能會說，另查有3篇研究報告，經初步檢視後，確與被檢舉當事人碩博士論文雷同，為求審慎並昭公信，已要求核能研究所4月15日將上述3篇研究報告先行下架，考量被檢舉人權益，目前已委請外部專家學者進行第二次之檢視。後續將等第二次檢視結果出爐確認後，再依陞遷及獎懲相關規定予以議處。

原能會說，為避免類此情事再發生，在調查進行中，5月6日就同步要求核研所修正晉陞辦法，明文規定不得以碩博士論文或雷同內容作為提報晉陞著作，並非報導所言未積極查辦。

媒體報導陳情人自述吹哨者身份曝光，原能會說，非屬事實，由於本案查處結果事涉被檢舉人名聲及權益甚巨，查處過程僅專案小組成員及核研所人事單位知悉，除一方面針對研究報告逐一比對外，另一方面亦需洽陳情人告知進度並釐清事證，毋枉毋縱，以利周妥。

原能會說，本案仍處調查階段，待結果確認後，將以最嚴格標準要求並議處。另為避免類此情事再發生，後續也將全面檢視核研所內部陞遷及考績評比辦法，讓所內研究報告公開透明供外界檢視，以鼓勵同仁積極朝核能技術研發方向持續前進。