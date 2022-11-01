除戴奧辛、多氯聯苯 需監控河川有機毒類

「我國河川的多溴二苯醚、全氟烷基化合物的含量有點高，仍需持續監控，以評估調整措施。」環保署化學局技士邱美璇1日在成果發表會表示，我國多氯聯苯、戴奧辛等過去曾造成大污染的有毒物濃度已獲得控制，但如短鏈氯化石蠟、全氟烷基化合物在河川仍具有一定濃度，未來會持續監控。

長期定點監測戴奧辛

邱美璇提到，雖然戴奧辛、多氯聯苯的環境濃度獲得控制，但近年來也有許多不同的毒化物出現，環保署近年來也檢測到多溴二苯醚類、多鏈氯化石蠟的環境濃度偏高，過去這些物質常被作為防火塗料，因此也已經在99年到108年間陸續列管為毒化物，目前環境濃度都有降低趨勢，但仍在持續監測。

邱美璇說，毒化物經過動態傳輸，會以河川、土壤作為生命週期的終點，因此相關調查會以河川底泥為主，魚體嶼水體為輔。目前我國毒化物調查是針對30條河川，2年一循環的方式進行，監測原則是，若長期監測發現濃度都不高的話，就會暫緩監測，並挑選新的毒化物進行評估。

環保署土基會組長陳以新表示，我國土壤戴奧辛、呋喃嶼多氯聯苯的含量，濃度都有大幅下降，不過以戴奧辛為例，由於只要在高溫、不完全燃燒的過程就有機會產生，因此還是會進行長時間、定點的監測，台灣目前的規定含量是要在1,000ng I-TEQ/kg以下，未來會針對不同場所進行分級調整。

須注意新興毒化物

陳以新說，若有高溫熱製程、煉鋼廠等地，戴奧辛的濃度會比較高，但目前都還是在容許值範圍。有觀眾提問說，既然廠外的戴奧辛排放很少，那要如何減少戴奧辛在廠內的產生？陳以新表示，可以透過急速冷凍的技術，讓經高溫燃燒的物質很快就降至190度以下，戴奧辛生成的機率就會大幅下降。

被問到台灣是否有評估毒化物的指標時，邱美璇回應表示有，並指出近年來化學局也將對生態的影響權重拉高，因此不只與國際趨勢接軌，也會自行評估有哪些毒化物需要列管，篩選指標也會不斷檢討。

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