2022臺中城市治理論壇 - 宜居永續 臺中城市新風貌

開幕儀式：左起遠見雜誌總編輯李建興、臺中市政府都市發展局局長黃文彬、臺中市政府秘書長黃崇典、臺中市副市長黃國榮、遠見雜誌社長楊瑪利、亞洲大學講座教授劉育東、薰衣草森林董事長王村煌、勤美集團生活事業執行長何承育。 圖／臺中市政府都市發展局 提供

臺中市政府都發局10月19日於臺中林酒店舉行「2022臺中市城市治理論壇」，除特邀新加坡城市規劃大師劉太格博士越洋連線演講，也邀請國內外產官學界專家學者共同交流，提供永續發展目標落實於城市治理之策略及方向，並展現臺中在兼顧經濟、社會及環境平衡發展，邁向永續國際都市的未來藍圖。

臺中市都發局111年度「中城計」系列活動，繼今年6月第1計「推動宜居建築」辦理3周年成果展，9月第2計「凝聚共好樂居」辦理「第3屆台中樂居金獎雙年獎」頒獎，第3計「打造風格美城」於10月4日辦理「第10屆臺中市都市空間設計大獎」頒獎典禮，賡續接力於10月19日以第4計「擘劃城市治理」舉辦論壇活動。

「2022臺中城市治理論壇」由遠見雜誌社長楊瑪利揭開序幕，以媒體觀察角度見證臺中永續城市發展脈絡，臺中市副市長黃國榮透過演講分享臺中作為臺灣最宜居城市，與國際接軌並朝向永續城市發展的市政實踐，因應邁向國際宜居城市之目標。

臺中副市長黃國榮分享臺中城市治理策略。 圖／臺中市政府都市發展局 提供

論壇特別邀請新加坡城市規劃大師劉太格博士，以「以世界的格局，開創臺中城市新局」為題，越洋連線進行專題演講。劉太格博士曾任新加坡重建局局長及總規劃師，成功創造新加坡經驗、享譽國際；他在演講及結語中提到，每一座城市有不同的高度與密度，城市建設更需要長期規劃，因為市民需要軟體、城市需要硬體，城市規劃師要具備「人文學者的心、科學家的腦、藝術家的眼」，才能看見並成就市民與城市的共同需求。期望透過此次分享交流，提供都市規劃及永續建設等城市治理新策略及新視角，也肯定臺中兼具生活機能與藝術美學，定能提升臺中在國際間之高度與能見度，並引領臺灣各城市永續建設風潮。

國際大師專題演講，墨睿設計事務所創辦人及董事長劉太格。 圖／臺中市政府都市發展局 提供

交流座談以「在臺中，與城市共生─ 城市美學、人本關懷、青年發展」為主題，邀請遠見雜誌總編輯李建興、臺中市政府秘書長黃崇典、亞洲大學講座教授劉育東、薰衣草森林董事長王村煌、勤美集團生活事業執行長何承育等產官學界代表蒞臨與談。黃崇典秘書長提到，臺中擁有從容的美好生活感，以及開闊的視野，在這樣的氣氛下才能帶來美學和創意，打造出都市型的文化生活圈及體驗經濟。劉育東教授提到，國際間的永續有很嚴格的標準，除了有軟數字，也有硬數字，期盼臺中能有更多示範區，為臺灣帶來永續發展的典範。王村煌董事長提到，宜居城市不只有硬體，還有很多人在這裡生活，因為對美好生活的嚮往，薰衣草森林種了八千棵樹，為的是把這片土地的美好都找回來，讓人停留，永續土地。何承育執行長提到，勤美在臺中成長，臺中市政府也給予很多幫忙，使草悟道成為旅遊跟生活的景點，透過多元跟創意，草悟道不只是商圈而是生活圈，透過市場轉型、活動參與，讓整個街區邁向永續。

論壇從「城市美學、人本關懷、青年發展」3大面向與談交流。 圖／臺中市政府都市發展局 提供

臺中市在朝向宜居城市目標邁進之時，進一步展現都市規劃建設、城市美學、在地發展、青年發展、人本宜居及社會關懷和諧發展等SDGs精神及底蘊，在軟硬體建設、產業發展及區域共榮的基礎上，實踐城市發展規劃，打造臺中成為更具包容力、安全性、永續發展的國際幸福宜居城市，創造城市共好的嶄新未來。

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