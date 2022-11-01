有機汙染物危害人體 立法規範、持續監測

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「台灣的持久性有機汙染物都有遵從《斯德哥爾摩公約》規定，透過跨部會合作監控、宣導，設法讓汙染消失！」環保署化學局簡任技正董曉音1日在發表會上表示，有機汙染物（POPs）容易累積在生物體內不易分解，會造成癌症、神經失調，環保署將持續透過法規調整、衛教宣導等方式，逐漸減少有機汙染物的排放。

化學局攜手部會防汙

環保署化學局局長謝燕儒表示，《斯德哥爾摩公約》於民國93年生效，有185個國家簽署，台灣雖非公約締約國，但因工業、科技業發達，過去也有發生過戴奧辛汙染等不幸事件，因此有機汙染物管理也要接軌國際。我國已透過《毒性及關注化學物質管理法》（下稱毒管法）列管公約中所禁止的31項汙染物。

謝燕儒也說，化學局成立6年，他都會要求新進同仁看2部電影：《蜂狂》與《黑水風暴》，以更了解環境汙染對人類與生態的影響。他表示，有機汙染物的列管牽涉包括經濟部、財政部等7個部會、22個單位的跨部會管理，由於持久性有機汙染物在空氣、水、土壤都容易殘留，感謝跨部會共同努力防治。

跟隨國際標準

董曉音介紹說，公約中規定的持久性有機汙染物（POPs）有4個特性：毒性高、長期在環境中存在、半揮發性與毒性累積，食物鏈愈高毒性愈高下，人體受到影響最大，恐會干擾神經系統、出現注意力紊亂、抑制免疫系統、易誘發癌症等問題，因此要透過立法、環境監測、衛教宣導等方式解決。

她指出，由於這些持久性有機汙染物是人類產生，牽涉層面很廣，因此要全面消除不容易，同時還要持續尋找可替代產品，清除舊有汙染器材，甚至要讓汙染物全面從環境中消失需要長時間的努力。董曉音說，公約每年都會檢討，觀察是否有新的汙染物須納入列管，台灣也都有持續跟隨國際標準。

多管齊下防污染

董曉音舉例，公約預計明年才會將農藥陶斯松納入禁用的列管項目，但我國已經超前部署宣布全面禁用了。在農業管理上也有《農業管理法》禁止17種農業類POPs的進口、製造等用途；工業用化學物質方面，也會透過源頭管理（毒管法）、食安監控、替代品研發與教育宣導方式，逐步減少汙染物排放。

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