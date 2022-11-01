北科大大學部最高獎學金推手！光寶科創辦人宋恭源 人生下半場為教育奔走

迎向未來，台灣下個10年關鍵在人才！

育才無數的臺北科技大學，迎來校史最大規模的獎學金，助學的對象，不再侷限「課業頂尖」，而是如何「回饋社會」。

「人才是台灣發展的基礎，教育是培育人才的關鍵！」北科大大學部最高獎學金推手，光寶科技的創辦人宋恭源，語氣和緩、眼神堅定。

2020年8月，把事業交棒出去的宋恭源，卸下光寶科技董事長職務，但退休後卻更加忙碌，奔走投入教育領域、成立宋恭源教育基金會，將畢生淬煉的「永續育才」理念，化為真實，而宋恭源獎學金是第一步，下一步是拋磚引玉，期許台灣華麗轉身成「亞洲的瑞士」。

「除了讀書之外，更要關懷社會、世界宏觀的眼界。」光寶科技創辦人宋恭源，看見台灣的未來關鍵，是「人才」與「教育」。 圖／江建泰提供

北科大大學部最高額助學獎金 入選要件是「回饋社會」

2022年10月31日，對於超過百年校史的北科大，是最令人興奮時刻之一，傑出校友宋恭源與校方一同宣布，「宋恭源獎學金」正式開辦。

「宋恭源先生的善舉，就如同耀眼的燈塔，照亮學子們學習之路。」北科大校長王錫福表示，在孩子們人生最關鍵時刻，提供強而有力的後盾，不僅大幅減輕經濟負擔，使他們能無後顧之憂的專心學習、陶冶品德、邁向更美好的未來。

獲選為關懷對象的清寒家庭的孩子們，不僅4年的學費全數減免，每月還有3萬生活費，並安排關懷導師，進行日常輔導。而這些獲獎學生們也將組織起來成立「恭源家族」，在關懷導師帶領之下，家族成員們彼此照顧關心，共同精進，期望能創造出優良學習互動的典範。

不過，有別於傳統形式的獎學金，要獲得豐厚的「宋恭源獎學金」，有獨樹一格的門檻---孩子要提出「回饋社會計畫」，不會是課業至上，更強調社會參與。

「除了讀書之外，更要關懷社會、世界宏觀的眼界。」這是宋恭源心中最大的期待，身為全台灣第一家上市電子股公司的創辦人，他見證台灣的轉型與發展，也看見台灣的未來關鍵，是「人才」與「教育」。

另外，未來將規畫一連串講座及活動，例如讓各行各業成功人士，與學生來場近距離接觸，藉由不同思維對話，打開孩子們眼界；「我們還可以一起登玉山或極地旅行，藉由自我挑戰，重新了解自己」談到未來方向，各種辦學點子，在宋恭源腦海中源源不絕。

母親教誨、幼年歲月 體悟教育的力量與深遠

「現在回想起來，當時的母親是相當有遠見，若不是她的堅持，可能就沒有今天的我，母親的想法改變了我、也影響了我，所以我才會如此重視教育吧！」宋恭源說道。

回憶年幼時期，出生於高雄縣小港農村的宋恭源，在當下的時空背景，普遍認為孩子長大後，就要投入生產、減輕家中的負擔，但是宋恭源的母親不這麼認為，深信「唯有讀書，才能扭轉命運」。

沒有辜負母親的期望與信念，宋恭源順利考取台北工專（今台北科技大學），創辦了光寶科技，讓台灣擁有領先全球的光電元件技術，可謂「教育」，成就了宋恭源不凡的一生，也站穩台灣堅強科技實力。

北科大校長王錫福（左）稱讚，宋恭源先生的善舉，就如同耀眼的燈塔，照亮學子們學習之路。 圖／江建泰提供

創立宋恭源教育基金會 旨在培養人的「器」與「識」

事實上，早在30年前，宋恭源已投入公益、深耕教育、回饋社會，成立光寶文教基金會，主要精神是扶幼，給予清寒或單親家庭生活上協助，這次創辦宋恭源教育基金會，旨在培養永續人才。

宋恭源提到，「如果只是單純提供獎學金給優秀學生，對我來說反而是件簡單的事，但我不想這樣，我想要是培育優質人才，這個人不僅有才能、也要有見識、能關懷弱勢、也會回饋社會，這才是我真正想做的事。」。

揉合自己的生活經歷及對人才見解，談到人才養成，宋恭源分享獨到觀點，認為學生在求學期間，除了專注在書本上學習，同時也要培養自己的「器」與「識」。

宋恭源教育基金會，旨在培養永續人才，這次開辦「宋恭源獎學金」，未來獲獎學生們將組織起來成立「恭源家族」，彼此照顧關心、共同精進。 圖／江建泰提供

「器」的概念源自於《論語》「子曰：『君子不器。』」意在勉勵人的學習不要只侷限於單一技藝，應該多方面學習吸收擴大見識，不要像器品一樣，做單一用途的人；「識」指是的膽識，希望孩子能有勇氣去面對困難、敢於承擔責任，「書本就像是工具，我想做的不僅提供工具，更是在學生們的生命裡灌進養分」宋恭源堅信，在這樣的多元還境下，不僅在個人，乃至於社會，都能創造出更多的價值。

人生下半場投入教育界 期許台灣躍升「亞洲的瑞士」

因為許多優秀的人才，造就台灣「科技島」美名，但受到少子化、高齡化的衝擊，未來台灣要持續向前進，年輕世代的專業及創新，扮演至關重要角色。

與北科大合作的獎學金活動，對於宋恭源率領的教育基金會而言，是一個改變的起點，若運行順利的話，將挹注更多學校，每間補助約40人，預估有200位學生受惠，更期待社會人士、企業夥伴，一起為台灣教育與年輕世代努力。

體悟到教育影響力，宋恭源的人生下半場，持續投入教育界，開啟台灣培育永續人才的新大門，在可預期的將來，台灣成為「亞洲的瑞士」願景，終將不再遙遠。