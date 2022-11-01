蔬福生活App上架囉 蔬食男神楊子儀搶先下載

11月1日為「世界純素日」，《人間福報》正式推出「蔬福生活App」，期能成為蔬食者生活上的最佳幫手。國內知名藝人「蔬食男神」楊子儀率先響應，在第一時間下載，並認為非常實用，全台超過五千家餐廳，都可「一手掌握」。

「蔬福生活App記者發布會X圓山大飯店國際蔬食月」於31日上午舉行，與會貴賓包括佛光山文化院院長依空法師、圓山大飯店董事長林育生、人間福報社總主筆柴松林、中華福報生活推廣協會理事長楊政達，與活動代言人楊子儀等。

● 依空法師：人是素食動物

佛光山文化院院長依空法師，在蔬福生活App記者發布會中致詞。 圖／人間福報提供

依空法師致詞表示，自從東漢梁武帝蕭衍頒布《斷酒肉文》後，「吃素不吃肉」即成為漢傳佛教的重要傳統。

「人是素食動物」，依空法師說，從生理學來看，人應該吃素；食肉動物腸道短，可以很快將肉類腐爛而產生的毒素，盡快排出體外，人是較適合吃素的，因為大腸的長度長且重疊。

依空法師引用北宋黃庭堅的〈戒殺詩〉「我肉眾生肉，名殊體不殊」，強調吃素可以「長養慈悲心」，佛經說：「世間無常，國土危脆。」只有善待土地，與大地共榮共生，才能免除災難。

● 吃素力量「滴水穿石」

記者會貴賓合影。加商卡薩羅馬科技執行長趙玉瑋、藝人楊子儀、佛光山文化院院長依空法師、中華福報生活推廣協會楊政達理事長、百邇來設計行銷莊朝欽總經理、美萃思電商執行長劉國良（由左至右）。 圖／人間福報提供

佛光山近年推動「種樹」與「吃素」，就是為了與地球共榮共生；圓山大飯店代表「台灣的名片」，依空法師感謝圓山董事長林育生願意站出來支持、響應，與佛光山一起發揮「滴水穿石」的力量。

林育生表示，自己三年半前接手飯店，對於健康美食特別重視，他說，在華人飲食中，「調味料」占了很重要的角色，但市面上許多調味品都有化學添加物，醬油含糖量也過高，這是相當值得重視的問題。

素食也是如此，由於接任之初，林育生發現廚房對葷素區分不夠明確，為此特別將一位退休協理請回來，研發素食菜色、湯品。

林育生很欣慰，在經過一年多、無數次在廚房與同仁進行「盲測」之後，成功研發出「圓山御廚無添加純釀醬油」，不但沒有化學添加物，且恆溫恆溼存放的100%純釀造完整原豆醬油。

醬油食材選用台灣無農藥殘留且非基改的黑豆及小麥，經過120至180天的靜置發酵後釀成，無加糖、無防腐劑、無麩質、無色素、無農藥殘餘。

● 男神邀您「吃一餐素」

蔬福生活App記者發布會活代言貴賓「蔬食男神」楊子儀。 圖／人間福報提供

楊子儀之前無肉不歡，尤其愛吃牛肉、蝦子，直到有一天，他夢見水牛耕田、乳牛吃草的優美情境，耳邊卻突然傳來一句：「這樣，你還要吃牠們。」

於是，他去廟裡求指點，連擲3聖筊，自此改吃豬、不吃牛；孰料，某天吃豬肉時，突然又脖子劇痛，一閉眼就看到一把刀正從豬的脖子砍下去。如此殘忍畫面，讓他此後決心吃素，至今已經5年。

被粉絲奉為「蔬食男神」的楊子儀說，聽到依空法師致詞提及「我肉眾生肉」、「吃素長養慈悲心」，他完全認同，也很感謝《人間福報》體貼蔬食者的需求，推出「蔬福生活App」，內容涵蓋「找蔬食」、「福報購」、「蔬新聞」、「計畫蔬」四大欄位，吃飯、購物、旅行、搜尋健康知識等，都能一鍵查詢。

楊子儀說，「蔬福生活App」一打開，四格畫面分類清楚明瞭，設計相當吸引人，邀請大眾都來下載，「想想，只要您肯吃一餐素，就有多少生命會被拯救」。