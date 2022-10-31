第四屆「蔡萬才台灣貢獻獎」揭曉 張上淳、侯孝賢獲獎

富邦集團28日舉行第四屆「蔡萬才台灣貢獻獎」贈獎典禮，由臺大副校長張上淳、知名導演侯孝賢獲獎。富邦集團表示，張上淳「長期無私投入於專業協助國家防疫、精進醫學教育兩個面向，並義務參與新冠肺炎疫情防治工作，讓台灣防疫的突出表現深受國際肯定。」；侯孝賢「作品遍得國內外重要影展大獎，對台灣電影藝術成就及國際聲望提升，都有卓越貢獻。」

第四屆「蔡萬才台灣貢獻獎」今日舉行贈獎典禮，由臺灣大學副校長張上淳、國際知名導演侯孝賢獲獎，蔡萬才台灣貢獻獎委員劉兆玄、吳豐山擔任贈獎人。左起：富邦金控董事長蔡明興、吳豐山、侯孝賢導演之子侯甫嶽(代表領獎)、張上淳、劉兆玄、富邦集團董事長蔡明忠。 圖/富邦金控提供

「蔡萬才台灣貢獻獎」是為紀念富邦集團蔡萬才總裁一生熱心公益、關心台灣社會發展而設立。富邦集團董事長蔡明忠表示，總裁當年創立富邦，就是希望企業「富國強邦」，對台灣社會有所貢獻。總裁30多年前就以私人資金成立集團第一個慈善基金會，希望能夠長遠且持續做美善之事。

疫情期間富邦集團也捐助超過5億防疫資金，全力支援第一線醫護人員，在國家最需要的時刻提供援手。「希望透過這個意義重大的獎項，承襲總裁的遺願，讓總裁一生取之社會、回饋社會的精神，持續在台灣土地發揚廣傳。」

第四屆「蔡萬才台灣貢獻獎委員會」委員包括中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄、吳氏宗親會理事長吳豐山、雲門舞集創辦人林懷民、台積電創辦人張忠謀、畫家作家蔣勳等各界專家，用專業角度評選出最具代表性的標竿楷模。劉兆玄代表致詞時指出，緬懷蔡總裁是個「了不起的儒商」，熱愛台灣、回饋公益的精神令人敬佩；評委也經過慎重評選，得獎人都是眾望所歸。

本屆得獎人張上淳偕同夫人胡芳蓉出席贈獎典禮，衛福部署長周志浩也特別到場致賀。張上淳致詞時表示，台灣防疫成就受到國際肯定，這都要歸功於全民合作，謝謝所有勞苦功高的防疫夥伴，也很感謝父母、太太的支持。他表示，深知人才培育的重要性，謝謝富邦集團給予這個獎項的肯定，這筆獎金將用來成立基金會，鼓勵更多投入防疫工作的醫師及醫事人員，也協助推廣防疫相關的教育訓練，希望日後台灣在面對下一個疫情來襲時，可以有更多優秀的防疫人員一起為台灣努力，共同為全民健康而努力。

另一位得獎人侯孝賢由兒子侯甫嶽代表出席領獎。侯甫嶽表示，父親非常開心也謝謝蔡萬才總裁家族，以及「蔡萬才台灣貢獻獎」的委員們。談及父親作品《悲情城市》在國際影展上嶄露頭角，叫好又叫座，他當時立刻開支票，用相當於買一棟房子的錢，無償資助音效大師杜篤之購買進口同步錄音設備，並告訴杜篤之，「拿這個去做以後的東西、去訓練人、幫沒錢的人拍片，以後我們開一所學校，這個投資做教育。」這個在電影界廣傳的事蹟，也正好呼應了「蔡萬才台灣貢獻獎」的精神：「取之社會，回饋社會。」

「蔡萬才台灣貢獻獎」每兩年舉辦一次，採推薦提名制，每屆選出兩組得獎者，各贈壹仟萬元獎金，被推薦者資格為對台灣政治、經濟、社會、文化、教育、科技等領域，長期耕耘、服務，且有具體成就、貢獻之個人或團體。

臺大副校長張上淳 挺身防疫守護全民

感染科專業無疫不與 推動改制培育醫學人才

從抗SARS英雄到COVID-19首席防疫顧問，臺大副校長張上淳醫師始終站在抗疫第一線。相較於SARS，COVID-19是一場長期硬戰，對張上淳來說，兩者之間有什麼不同？「最大的不同，就是過去沒有直播。」張上淳笑著說，現今網路發達、資訊混亂，指揮中心必須直面各式問題和質疑，且須用最快的速度回應，「是前所未有的挑戰。」

面對變幻莫測的病毒，張上淳認為「大家目標一致，民眾對政府有一定程度的信任，下波疫情才會處理得更好。」

張上淳用專業與使命感，陪伴台灣社會一同經歷許多重大疫情。 圖/富邦金控提供

醫學系從七年制改成六年制 得天下英才而育之

張上淳讀醫學院時，成績十分優異，但考量到自己的個性「溫和、內向」，他放棄醫界熱門的科別，成為「感染科之父」謝維銓醫師的嫡傳弟子。「感染科的知識面廣，從頭到腳每個器官都要了解，病人發燒時須逐一找出感染源，像偵探一樣，非常有成就感。」

除了醫術精湛，對病人展現高度的人文關懷之外，張上淳培育後進更是不遺餘力。在擔任醫學院院長期間，他召聚十二所醫學院校討論，推動醫學系從七年制改成六年制，讓學生能夠更有效率的精進醫術，並親自參與臺大醫學院圖書館的翻修設計，建構以學習者為中心的教育環境。

張上淳強調，「醫師要在第一線和病人面對面，不能完全靠網路虛擬學習；知識技能易得，有心站在病人立場了解需求，這點最難培育，教育規劃者要有某種程度的堅持。」

以成為良醫為使命 竭盡所能貢獻專業

經歷SARS的洗禮，張上淳深感國家衛生主管機關需要有醫師參與，因此力薦羅一鈞放棄高薪臨床工作，轉任首屆疾管局防疫醫師。當時，張上淳認為：臺大醫院多一位優秀的主治醫師，只是錦上添花；但若公衛行政界能有優秀的醫師加入行列，對國家至關重要。

從醫三十多年，張上淳堅守臺大醫學院的精神傳承：「寧為良醫，不為名醫」。此次獲得蔡萬才台灣貢獻獎的肯定，他謙卑地說：「我只是盡我所能，該做什麼就做什麼。」

張上淳認為習醫，除了精進醫學知識以外，更要培養人文關懷。 圖/張上淳提供

導演侯孝賢 讓台灣電影被世界看見

最親近土地的電影人 用台灣在地故事 感動世界

重新回到1980年代，台灣社會從戒嚴邁向自由，電影圈亦如是。本屆蔡萬才台灣貢獻獎獲獎人、知名導演侯孝賢以《小畢的故事》、全台語發音的《兒子的大玩偶》等作品突破窠臼，為國片帶來革命震撼，開啟的創作堪稱「台灣新浪潮電影的代名詞。

1989年開拍的《悲情城市》更創下許多時代性的紀錄，它是第一部敘述二二八事件的影視作品；是台灣電影史上第一部採用同步錄音技術拍攝的電影；並在威尼斯影展抱回台灣第一座金獅獎，讓「台灣」這個名字出現在全球媒體上。

對於侯孝賢來說，拿獎只是一個過程，重要在於享受創作過程。《刺客聶影娘》讓侯孝賢獲坎城影展金棕櫚獎最佳導演，以電影表達自己的想法，堅定做個「背向觀眾的導演，不去揣摩觀眾、評審的好惡，而是全然專注於創作，傾注全力用作品來表達自己的想法。

從影半世紀以來，侯孝賢在景框裡細膩地訴說台灣的故事、反應社會現象，傳達人與土地深切誠懇的連結。

侯孝賢獲獎無數，讓世界看見台灣的同時，不忘電影人的初心在於享受創作過程。 圖/金馬執委會提供

用寬容視角拍出寫實的台灣

合作四十年的老搭檔廖慶松形容侯導的電影是「紮紮實實從台灣自己的泥土裡長出來的」；並表示自己從侯孝賢身上學到最多的，就是「對人有想法、作品有觀點，展現寬容的情懷。

他形容侯孝賢的戲是「深層在表面，即使只是一場吃飯的戲，侯導也會營造整個空間情境，傳達角色情感關係，以及背後時代的味道。「他用長鏡頭淡化導演的角色，引領觀眾更自然地進入他的觀點。

侯孝賢追求鏡頭下的自然與真實，給演員空間去做最好的發揮。 圖/侯孝賢提供

親土親民 關注台灣社會大小事

除了拍電影，侯孝賢也長期聲援社會運動，為弱勢團體發聲，並創辦金馬電影學院培育影壇後起之秀，提攜後進不遺餘力。

廖慶松認為，新生代年輕導演大多志在登上串流平台、衝點閱率，而侯孝賢已走在前面做出美好示範，他鼓勵創作者浸透在自己土地日常中，透過影像觀照台灣社會變遷，從中掏洗出親土親民的記憶與情感，引發世界共鳴，讓台灣電影成為世界的文化資產。