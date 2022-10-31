臺中購物節開跑，活動期間10月26日至12月24日

文／ 臺中市政府新聞局 提供

臺中購物節開跑，活動期間10月26日至12月24日。 圖／臺中市政府新聞局 提供
臺中購物節開跑，活動期間10月26日至12月24日。 圖／臺中市政府新聞局 提供

2022年第四屆臺中購物節於10月26日登場，並於10月18日舉辦正式跑記者會，全國民眾於12月24日前，消費登錄發票或收據(限活動合作店家)，累計滿500元即可參加抽獎，獎項包括「天天抽現金3000元」(每天1700名，含產業專屬抽)、「週週抽現金10萬元」(每週12名)、「月月抽現金100萬元」(每月1名)現金獎項，及壓軸抽好車好宅，總獎項超過3億元，歡迎全國民眾把握機會抽大獎。

臺中購物節去年買氣創下六都第一，繳出亮麗成績單，今年將於10月26日正式啟動！「把臺中打造成一座shopping mall！」臺中市政府經發局長張峯源表示，去年臺中購物節登錄消費總金額破291億元，市府團隊絞盡腦汁，為讓全國民眾到臺中開心買、買開心，民眾只要在臺中購物節APP登錄發票就有機會抽大獎。

「拚經濟！」臺中市經發局表示，今年臺中購物節正式活動期間為10月26日至12月24日，將再度加碼推出區域消費專屬抽，包含東勢、大安、石岡、外埔、新社、和平、大肚、神岡、霧峰、龍井等十區，消費加碼專屬抽每天100組3000元，歡迎全國民眾到臺中山線、海線、屯區旅遊消費，相約一起踏青嚐美食！

此外，臺中市府為鼓勵民眾踴躍前往臺中購物節的合作店家消費，還針對合作店家設計消費3倍送、5倍送的活動，鼓勵民眾買越多，中獎機會越大。提醒設籍在臺中的頭家們把握機會成為臺中購物節的合作店家夥伴，只要透過臺中購物節官網即可線上註冊，店家資料審核後，市府團隊將寄送合作店家的專屬識別貼紙和活動海報供實體門市張貼，屆時民眾可依據合作店家的專屬識別貼紙前往消費，臺中購物節官網及APP也會協助合作店家宣傳，藉此吸引更多民眾的青睞。

經發局長張峯源表示，今年臺中購物節APP累積下載次數已超過136萬人次，非常感謝全國民眾踴躍支持臺中購物節，市府團隊也鼓勵還未下載臺中購物節APP的民眾加快腳步，民眾只要持有臺中購物節APP，不只可以第一手獲得購物節最新資訊，APP還建置線上兌獎系統，臺中購物節活動時間為10月26日至12月24日，不只天天抽、週週抽及月月抽現金外，壓軸抽也加碼抽好車好宅，總獎項超過3億元，歡迎民眾把握機會消費抽大獎。詳情可至臺中購物節官網 https://fun.taichung.gov.tw/查詢。

(臺中市政府新聞局 廣告)

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