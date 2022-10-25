謝龍介要訂廟會新規範 南市府：已持續推動宗教優質化

國民黨台南市長候選人謝龍介「百廟祈福」工程持續進行，他今到廟宇宣講指出，當選市長後會訂出不影響市民安寧又提升廟會文化的管理準則，歡迎黃偉哲跟他公開辯論廟會及宗教文化。黃偉哲競總回應，選委會有既定公開政見發表會，可闡述各候選人的政見理念。市府則表示，上月已制定新版輔導廟會遶境規範，會採事前溝通、事中稽查方式持續推動宗教優質化。

南市府民政局表示，為避免廟會過程產生鞭炮、噪音、交通、髒亂等公共問題或違規行為影響市民生活，上月就制定新版台南市政府輔導廟會遶境活動作業要點作為規範，並持續推動宗教優質化政策，採取事前溝通及事中稽查方式持續推動。

民政局表示，事前主要為輔導申請路權、施放一般爆竹煙火申請備查等，並由區公所召開遶境協調會，邀集市府相關局處宣導法令，例如遶境活動結束2小時內應清潔環境完畢、晚上10時至隔日上午7時前禁止燃放鞭炮等規定，活動時由市府組成聯合稽查小組，對廟會活動違規行為進行勸導，將負面影響降至最低，希望在遵守法令前提下，以輔導宮廟自律為原則，努力維持傳統宗教文化與市民生活品質的平衡。

台南宮廟香科多為3年1科，市府觀旅局會協助整合主辦宮廟的香科活動，並與旅宿業者合作祭優惠，搭配景點集章抽獎，希望香客變遊客，在發揚傳統宗教文化的同時帶動觀光。多數廟會活動都由廟宇自行主辦，而中西區赤嵌朋派商圈與米街人文會社每年在西洋萬聖節之際，會打造台味十足的「赤嵌萬神節」，邀集眾多廟宇的萬神以及市集、表演，讓民眾共襄盛舉，活絡商圈、推廣傳統文化。

文化局今年則推動「宮廟博物館」計畫，以台南346間廟宇工藝資源調查資料為基礎，建構線上虛擬宮廟博物館，盼藉由培力輔導、展示推廣，促進台南市宮廟文物保存維護意識、推廣所藏工藝作品，並進一步規畫認證制度，推廣台南傳統藝術之美。