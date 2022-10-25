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直播／疫情有往下趨勢！今本土+39148、境外+55、42病歿　

9歲童呼吸困難嘴唇四肢發紫 新冠、肺鏈雙重感染還氣喘

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙／台北即時報導
指揮中心發言人莊人祥。圖／本報資料照
指揮中心發言人莊人祥。圖／本報資料照

新冠肺炎今天新增死亡42例、中重症53例，其中包括一名兒童重症個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案為9歲男童，除新冠確診外，也合併氣喘和肺炎鏈球菌感染。所幸經治療後已出院，但後續仍須至氣喘過敏風濕科追蹤。

羅一鈞表示，42例本土病例死亡個案，為21例男性、21例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、33例未接種3劑以上疫苗；無特殊死亡個案。一月以來累計中重症3萬2145例，其中死亡累計1萬1572例。

中重症則包含22例中症、31例重症，其中包括一例兒童重症個案。羅一鈞表示，個案為9歲男童，曾接種兩劑疫苗、無慢性病史，也無氣喘病史。10月13日起陸續出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，當日診所快篩陰性，但10月15日因呼吸困難、嘴唇跟四隻發紫至急診，檢查有缺氧及意識變差情形，且新冠快篩陽性，診斷為氣喘發作及新冠病毒感染，插管使用用呼吸器轉入加護病房。

住院期間給予支氣管擴張劑、抗生素、瑞德西韋、類固醇等藥物治療，住院PCR檢查陽性、Ct值15，且尿液肺炎鏈球菌抗原陽性，經治療後病況好轉。10月16日拔管移除呼吸器，10月20日出院，後續會氣喘過敏風濕科繼續追蹤。

羅一鈞表示，因個案出現氣喘以及新冠、肺炎鏈球菌感染，因此歸類在共病。目前12歲以下兒童重症累計254例，共病增至5例，其他包括腦炎33例、肺炎26例、敗血症4例，哮吼11例、MIS-C 164例、心肌炎2例、家中死亡9例；其中死亡維持37例。

新冠肺炎今天新增死亡42例、中重症53例，其中包括一名兒童重症個案。圖／指揮中心提供
新冠肺炎今天新增死亡42例、中重症53例，其中包括一名兒童重症個案。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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