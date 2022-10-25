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柯志恩端社福政策「3＋3」，替年輕人顧好老幼，共創高雄不老城！

文／ 柯志恩競選團隊提供

柯志恩第一步要做的就是提升托育、托老服務，分擔年輕人肩上的雙重壓力。 圖／高雄市長候選人柯志恩競選團隊提供
柯志恩第一步要做的就是提升托育、托老服務，分擔年輕人肩上的雙重壓力。 圖／高雄市長候選人柯志恩競選團隊提供

少子化與人口高齡化已是台灣的國安危機，而這兩大難題密不可分。許多年輕人不想生孩子是考慮到家中有長輩要照顧，擔心如果要養育孩子，未來負擔會太大。在社會福利政策上，柯志恩第一步要做的就是提升托育、托老服務，分擔年輕人肩上的雙重壓力。

在托育方面，第一個政見是「設立托育發展科，專責規劃及推動托育發展」。目前 0 到 2 歲托嬰主管機關為社會局兒少福利科，但科室業務龐雜，又需許多跨局處的資源整合及協調，因此未來將成立「托育發展科」專責主管托育業務，以加速及推動高雄托育發展。

第二個政見，「全面盤點托育及幼兒園分布區位，滿足社區實際需求」。近年，高雄多所國小附幼招生不滿，而急需增設公托或幼幼班的蛋黃學區卻教室不足，凸顯幼托資源不但患寡還患不均；因此，必須全面盤點幼兒出生率、托育及幼兒園分布，滿足社區實際需求，有效運用資源，減輕年輕市民負擔，才能減緩少子化壓力。

第三個政見，「降低幼兒園師生比，提高學費補助」。 40 年來，幼教師生比從未調整，幼教師不僅工作繁雜，且每位老師要照顧的幼童數高逹 15 人。因此，為提高幼教品質，將透過提高學費補助，落實調降師生比。

柯志恩端社福政策「3＋3」，打造全齡樂活社區，替年輕人顧好老幼，共創高雄不老城！ 圖／高雄市長候選人柯志恩競選團隊提供
柯志恩端社福政策「3＋3」，打造全齡樂活社區，替年輕人顧好老幼，共創高雄不老城！ 圖／高雄市長候選人柯志恩競選團隊提供

而在為長者創造更好環境的方面，柯志恩也提出三個政見。

第一個政見，廣設「小規模多機能服務中心」。高雄 38 個行政區裡就有 22 個區老年人口占比超過全市平均，但目前僅有 11 家「小規模多機能服務中心」。柯志恩將廣設「小規模多機能服務中心」，提供社區長者個別化的照顧服務，以減輕家庭照顧者在日間、夜間及例假日的負擔與壓力。

第二個政見為「打造全齡樂活社區」。透過盤點市內學校、醫院、商場、托幼、以及公共閒置空間，選定合適場域，提出地方創生專案計畫，搭配青年政策，結合青年新創力，共同打造「全齡樂活社區」，不僅能讓長者安居，也能讓青年返鄉定居。另透過加速規劃「生活安全巷道」，打造全齡社區友善交通環境，讓長輩及小孩可以在社區裡安全活動。

第三個政見，「擴大全齡共融式公園」。目前，高雄多數的公園都是依照孩童與成人的需求來設計，缺少對長輩的友善空間、運動需求規劃，所以結合打造「全齡樂活社區」的想法，柯志恩將廣設超過 100 座全齡共融式公園。

透過以上 3＋3 的老幼福利政見，柯志恩將提供更好的托育、托老服務，替年輕市民照顧好家中長輩與幼兒，減輕年輕市民負擔，讓年輕人在高雄可以安心工作，放心照顧長輩與下一代。

與柯志恩一起拼好日子，更多政見請上官網 https://www.k100.tw/

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