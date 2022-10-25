從減輕教師負擔開始，柯志恩為孩子打造更好的教育環境

柯志恩提出減輕教師負擔並提供更好的勞動保障，讓教師創造出更好的教學環境，讓下一代學得更好。 圖／高雄市長候選人柯志恩競選團隊提供

想要讓高雄的下一代有更好的競爭力，就需要為孩子們提供更好的教育品質，而教師在此扮演著最關鍵的角色。因此，柯志恩的教育政見以「教師權益」為主，核心在於減輕教師負擔並提供更好的勞動保障，提出六大政見，讓教師創造出更好的教學環境，讓下一代學得更好。

柯志恩不僅要力挺老師，更力挺教育，因為有快樂的老師才有快樂的學生。 圖／高雄市長候選人柯志恩競選團隊提供

第一個政見，「營養午餐免兼辦」。目前高雄國中小的營養午餐面臨三大問題，包括：品質不一、人力不足、招標困難，因此柯志恩主張中小學「營養午餐」應由市府全面公辦公營，廢除「教師兼辦」，減輕教師負擔，同時確保孩子吃得更健康營養。

第二個政見，「資訊教師專業化」。依高雄市現行中小學「教職員工員額設置標準」規定，負責資訊維管的人力不足，且「資訊教師／執祕」無行政加給及相關福利，待遇與工作負擔不成比例。所以柯志恩主張中小學應設「資訊組」統籌教學資安，並將現行「資訊教師／執祕」提昇為「資訊組長」，以保障權益。

第三，「總務行政專人做」。目前國小總務處的事務組、出納組、文書組至今仍由教師兼任組長，因相關工作與教師專業無關，以致教師兼任意願低，也造成校方協調困難。柯志恩認為，總務處應由專職行政人員擔任，讓教師回歸教學。

第四，「代理教師給保障」。目前高雄市「長期代理教師」聘期約為10.5個月，造成代理教師在暑假期間，不僅沒有薪資待遇，也失去職業保障。為保障優秀的代理教師，柯志恩希望可給予本市聘請的代理老師一年完整聘期與薪資待遇，讓優秀的老師有誘因留在高雄，提升教學品質。

第五，「教師行政降節數」。柯志恩認為，教育部已針對「國立高級中等學校教師每週教學節數標準」修訂每週基本授課節數調降1節，但高雄市的規定卻未同步修正，應立即修訂高雄市兼任行政職務專任教師的基本授課節數調降1節，具體保障專任教師權益。

第六，「自、英、社科減負擔」。由於108課綱在自然科及社會科領域新增課程「探究與實作」，以致老師備課、批改作業的時間大幅增加。因此，為減輕自然、社會及英文教師負擔，柯志恩將調降上述教師基本授課鐘點節數，讓教師有餘裕可以讓備課精緻化或參加進修。

以上六大政見不僅是要力挺老師，更力挺教育，因為有快樂的老師才有快樂的學生，打造更好教育環境就是「教育市長柯志恩」的保證。

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