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柯志恩端青年就業三利多，翻轉低薪結構、增進產業多元，留住高雄青年

文／ 柯志恩競選團隊提供

柯志恩提出未來針對青年就業施政三利多：「減負擔」、「顧就業」、「助新創」。 圖／高雄市長候選人柯志恩競選團隊提供
柯志恩提出未來針對青年就業施政三利多：「減負擔」、「顧就業」、「助新創」。 圖／高雄市長候選人柯志恩競選團隊提供

青年是一個城市的活力，柯志恩認為，要讓高雄青年可以在地就業，是非常重要的高雄市長職責。翻轉低薪跟產業提昇、加值，是柯志恩想要讓高雄青年願意留下的第一步。

從一些統計數字顯示，高雄的青年就業問題相當嚴峻。

今年（111年）上半年，高雄市25歲至29歲的失業率是7.1%，為六都最高；且請領失業給付初次認定者，就有467人，占所有請領失業給付人數的12%。不僅如此，高雄市人口持續呈現負成長，其中屬於青年勞動力的15歲至29歲，從2018年至2021年共流失了4萬3426人。

柯志恩認為，正值踏入社會第一步的高雄青年為什麼想要離開高雄，主要原因不外乎低薪、找不到工作、高雄沒有想要做的工作。

柯志恩提翻轉低薪跟產業提昇、加值，是讓高雄青年願意留下的第一步。 圖／高雄市長候選人柯志恩競選團隊提供
柯志恩提翻轉低薪跟產業提昇、加值，是讓高雄青年願意留下的第一步。 圖／高雄市長候選人柯志恩競選團隊提供

所以柯志恩希望改善高雄的就業結構，尤其針對青年就業，先提出未來施政的三利多：「減負擔」、「顧就業」、「助新創」。

在減負擔方面，針對家庭所得總額在114萬元以下的青年，除畢業後第一年的就學貸款利息由教育部全額補助外，市政府將加碼第二年、第三年的利息全額補貼；家庭所得在114萬元至120萬元的青年，就學期間另外半數利息同樣由市府補貼，以減輕青年學貸壓力。此外，將另外提供一萬名15至25歲的設籍高雄的應屆畢業生，一年30萬保額的意外傷害及醫療險，讓青年畢業後至就業前的空窗期有社會保障。

在顧就業方面，將提供初次尋職的高雄青年就業諮詢輔導及尋職津貼，也提供役男入伍前職業訓練證照專班，助青年退伍後順利就業；並提供職場技能儲值計畫，職業訓練補助及培力津貼，以提升青年職業能力，強化就業競爭力。另針對現在許多非典型就業的青年，提出「非典勞動青年扶正計畫」，讓有意願轉正職的青年有職涯輔導、輔導津貼、轉業獎金，最終的目標，是希望可以提升高雄青年的整體薪資福利。

最後，在「助新創」方面，也將建置集資平台，協助新創企業在開始營運前取得資金、減輕金流壓力，同時也累積能見度以驗證市場反應；柯志恩會積極協助推薦高雄在地微創企業登錄「創櫃板」，以利企業籌募資金，讓高雄新創企業贏在起跑點，更要站穩新創市場。

讓初入社會的年輕人可以在高雄站穩第一步，好好走入就業市場工作，就是柯志恩想送給高雄青年的第一塊政策藍圖。

與柯志恩一起拼好日子，更多政見請上官網 https://www.k100.tw/

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