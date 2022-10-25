一起過好日 我們陪你建造「第二家園」

提到「家」，你會有什麼樣的想像?是永遠歡迎你回去的避風港，或者一起分享喜怒哀樂的地方，甚至是擁有共同回憶的場域。不過，對於有些人來說，記憶中的家僅是空蕩蕩的殼，無人陪伴且不再熟悉。

因此，社會上有一群人，用陪伴與照顧建立「第二家園」，幫助有需要的人們。快樂學習協會開設課後輔導班陪伴孩子成長；中華聖母基金會募資籌建團體家屋，讓失智症患者獲得妥善照護，也讓照護者喘息。

儘管兩個單位照顧的對象不同，但他們都在朝理想的「家」前進，一起吃飯、一起生活、一起好好過日子。

快樂學習協會為弱勢的小朋友建立「路燈」，守護他們成長。 圖/江建泰攝影

為孩子建立一座路燈守護這條名為成長的道路

非洲有一句俗諺「培養一名孩子，需要用全村的力量」。這句話揭示教育下一代的重要性與所需資源；可是，在台灣各個看不見的角落，卻充滿無人陪伴的孩子們，放學後只能獨自在外遊蕩。

包括名導演吳念真等民間人士和團體為了普及藝術，在台灣各鄉鎮執行「319鄉村兒童藝術工程」，免費演戲給孩子們觀賞，沒想到卻在孩子們的笑臉背後，發現嚴肅又嚴重的問題，也就是弱勢族群的孩子每天放學後，沒有人管也缺乏陪伴，久而久之影響學習與人身安全。

為此，吳念真呼朋引伴成立「社團法人中華民國快樂學習協會」，希望結合民間的力量，與台灣各地的教育單位或基金會合作，為弱勢的小朋友提供免費的課後輔導，宛如一座路燈，守護這條名為成長的道路。

時間一晃眼過去9年，而當初那一座路燈也擴展至85座，各自在台灣發出點點亮光，守護近2,500名孩子的成長。「我們補足孩子在學校與家庭之間，缺少的照顧時間，而這樣的課後輔導的服務，我們稱為『孩子的秘密基地』。」快樂學習協會祕書長魏毓珊表示，協會服務的小朋友為國中與國小的小孩，單親家庭佔3成多，隔代教養佔2成，而原住民與新住民的孩子各佔15%。

提到最深刻的案例，魏毓珊回憶，有一位單親家庭的孩子，爸爸因為工作忙碌，儘管有心想陪伴他，也有心無力，只能把到處遊蕩的孩子送來；她說，孩子一開始與旁人的關係很緊張，就在一次與老師的談話中，脫口「反正沒有人愛我」。

這句話深深影響魏毓珊往後的陪伴歷程，也更堅定要當一座路燈，用心陪伴孩子們。「孩子的秘密基地要讓孩子們有歸屬感，有一個人在等待他們。」魏毓珊說，有些孩子一開始很冷漠，後來慢慢敞開心胸，到後來是一進門把書包丟在桌上，並大喊「我回來了」。

從冷漠到熱情、從陌生環境到歸屬的家，魏毓珊笑說，這裡是屬於他們的一個家，屬於孩子的秘密基地。

魏毓珊笑說，這裡是屬於他們的一個家，屬於孩子的秘密基地。 圖/江建泰攝影

讓「鄰避」成為「鄰必」在熟悉的地方優雅老去

台灣社會第一次這麼老!台灣目前65歲以上老年人口將近4百萬，而全台灣老年人口比例最高的縣市就在嘉義市，從2007年之後再也沒有改變過，超高齡化伴隨而來的失智照護議題，成為重要且急迫的挑戰，如何才能架構一個更安全的支援網絡?

「整個嘉義地區有約3萬個失智症長輩需要照護。」中華聖母基金會執行長黎世宏推估，可是嘉義縣市準備好了嗎?可能還需要一些努力。

黎世宏口中的準備工作，不僅僅是足夠的照護人數或照護床位等，而是更有品質的照護水準。過去，台灣的失智症照護模式，是在護理之家、養護中心等機構，或者聘請家庭外籍看護工，不過這兩種模式都有不可忽略的缺點。

「在失能長輩退化的過程中，我們有一個很重要的目標，也就是讓他保持原有的能力，保持得越好越能減輕照護者的壓力。」黎世宏表示，可是傳統的兩種模式無法延緩長輩失能的速度，以照護式機構來說，受限於照護人力比、空間與知識等，家屬要簽約束同意書，限制長輩的行動；家庭外籍看護工雖然讓長輩有較多自由，但雙方的語言和溝通能力有落差，無法滿足長輩的社交需求。

團體家屋與傳統照護不同，是讓長輩做熟悉的事，延續日常生活。 圖/江建泰攝影

面臨如此棘手的問題，黎世宏沒有退縮，反而選擇艱困卻有效的道路；他於2007年推動團體家屋的照護模式，顛覆以往大型機構的想像，轉型成小型照護單元。

黎世宏解釋，失智症團體家屋是從瑞典引進來的照護模式，可以把它想像成「家」，5到9個人共同住在一個空間內，有各自的房間與共同活動的客廳、廚房、浴室，照護的人不會一直換，並且導入「生活即復健」的概念，把生活瑣事當成復健，例如掃地、洗碗、澆花、摺衣服等，這與機構把長輩限縮在一定空間內是不一樣的。

此外，黎世宏強調，這一個團體家屋是「生長」在社區內，長輩甚至可以去廟裡拜拜或教堂禮拜，或到附近的商店買東西，也就是日常生活的延續。

「社區式照護」翻轉「機構式照護」，但推動過程卻相當艱辛，由於概念鮮為人知，因此團體家屋的數量緩慢成長，從2007年至今，全台只有25家。

黎世宏有信心地說，等到台灣人深入對社區式照護了解，就能翻轉困境，而過往常被視為厭惡設施，在超高齡化後也會從「鄰避」變成「鄰必」，畢竟「你會想把家人送到10公里以外的照護機構，還是離家兩步遠的團體家屋」。

黎世宏強調，團體家屋將會從「鄰避」變成「鄰必」。 圖/江建泰攝影

由少至老的照顧為台灣注入穩定且安心的力量

從課輔班到團體家屋，雖然服務的對象與方式不同，但快樂學習協會與中華聖母基金會都在為台灣打造一個家，一處能夠安心、舒適生活的場域，未來的社區規劃將以「家」的角度出發，這一點與台灣三菱電梯不謀而合。

台灣三菱電梯的核心價值就是營造安全、安心、舒適、節能的社會環境，並且隨著社會趨勢的脈動，「由少至老」加深、加廣自身回饋社會的關注層面。

學習成長階段，為提供學子公平的教育機會，因此透過捐助教育部教育儲蓄戶、家扶基金會、快樂學習協會，爭取更好的學習環境；職場奮鬥的階段，台灣三菱電梯注重員工的教育訓練，持續精進各自技術，不僅優化產品服務，更能為台灣提供更豐沃的技術土壤，培育更優質的永續人才；樂活退休階段，透過捐助電梯，服務行動不便的長輩，安全便利來往各個想去的地方，迎來平穩的人生風景。

總經理李舜洋表示，台灣三菱電梯的CSR概念就是「由少至老」，全方位提供持續性的支援，期望打造一處安全、安心的家，更希望用這些作為影響每一位員工與利害關係人，在他們行有餘力之時，也可以貢獻自身心力，為活力與富饒的社會展開實際行動。

理想的「家」有什麼樣的特性?台灣三菱電梯用自身的行動，為台灣提供一個溫暖且充滿希望的案例。有人才有家，而「由少至老」的人本概念，也將為台灣注入一股穩定且安心的力量，支持眾人前進，朝向更永續的未來。