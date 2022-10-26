每次行動都為善待地球而動　富邦成就台灣「新淨零」

曾經，我們將經濟成長率視為最優先且重要的指標；現今，我們關注如何在日常生活中轉型，交付永續共好的環境給下一代。

當代環境議題大多圍繞在「碳」上面，如何降低碳排放量，甚至完全消除，已經成為全世界的目標，而台灣也不例外；國家發展委員會今年3月公布「臺灣2050淨零排放路徑藍圖」，透過能源、產業、生活及社會轉型，打造零碳排、綠色友善的未來。

感受這股全球趨勢的脈動，富邦金控暨旗下子公司挺身在各企業之前擔任領跑者，利用ESG願景工程的四大策略，激勵內部員工的永續意識，更影響來往的客戶與協力廠商，共同加入綠色行列。

富邦金控今年九月正式成為RE100成員 承諾海內外營運據點2040年前全面使用綠電。 圖/富邦金控提供

請幫我貼「標籤」接軌國際級認證推進永續

電影中，英雄無法單打獨鬥，必須依靠夥伴之間的合作，打倒造成世界毀滅的魔王；永續也一樣，面對極端氣候造成的災害，只有各個組織團體攜手，才能扭轉局勢。

為此，富邦金控今年9月正式成為RE100會員，承諾至2040年海內外全營運據點百分之百使用綠電，從昔日的單打獨鬥到夥伴資源分享，接軌國際經驗增強營運政策的完整性與效益，讓原本是單點單線的自力節電，擴展到全面的減碳規劃，評估所有營運據點，利用採購綠電、增建光電等舉措產生綜效。

「每一次獲得國際認證不僅是一份榮耀與肯定，更是精進營運管理的契機。」富邦產險共同資源林承斌資深副總表示，富邦產險從2016年起，陸續導入ISO 14064溫室氣體盤查、ISO 50001能源管理及ISO 14001環境管理、ISO 14067產品碳足跡，以及環保署碳標籤。

在取證過程中，富邦產險就像執行全方位健檢，發現辦公處的電力消耗與業務夥伴的交通往來，是碳排放量佔比最大的部位；因此，2018年起全面更換總公司大樓的燈具，並於屏東、高雄兩處自有大樓增設太陽光電板，每年節能約30萬度電力。

同時，富邦產險也大力推動電子保單，降低業務親送或郵寄紙本的碳排量，2021年發出逾 633 萬件電子保單，減少 151,266 公斤用紙，約降低 641,368 公斤的碳排放量，除了用數位工具加快服務效能之外，也達成無紙化的減碳目標，讓資源能夠用在更需要的地方，善盡企業社會責任。

富邦產險持續建立、優化作業流程，減少服務階段的交通碳排放量，同時取得環保署碳標籤與減碳標籤雙標籤認證。 圖/富邦產險提供

發揮正能量 和台灣一起低碳

「支持人們追尋美好未來」是富邦金控的信念，過去提供正向力量激勵人們大步邁進，成就可能，如今這股力量有了更具體的展現，也就是零碳能源。

這一股力量與信念早於2012年起就開始累積，富邦每年實施溫室氣體盤查及認證，並訂下減碳節電目標；只有自身努力還不夠，富邦金控還拉進供應商夥伴一起出力，從舉辦教育訓練、實地訪查到交流會，助攻每一位夥伴持續轉型。

富邦金控總務行政處陳博文副總強調，永續就像一場球賽，想要拿下勝利不能只靠主將或明星球員，而是場上所有隊員一同發力，互相助攻持續得分。

這一場低碳轉型的球賽未完待續，而台北富邦銀行已經從自身營運找到「勝利方程式」。

勝利方程式第一條：精準調控

比賽除了看重球員的個人技巧之外，總教練的安排調度也至關重要。北富銀調配能源在最關鍵的地方，如分行ATM區空調管控、大樓及分行照明更新與優化配置，預估每年省下超過45萬度電力；此外，今年底也將完成能源管理平台，全天候監控大樓與分行的能源使用情形，精準調整各地能源。

勝利方程式第二條：導入外援

大樓與分行的營運產生大量的碳排放量，除了自身節能、控能之外，北富銀去年12月與再生能源售電業者簽署長達20年購售電合約，每年注入約67萬度再生能源，減碳近200公噸，預計明年也將擴大實施據點，並將購電規模拉高至每年200萬度。

勝利方程式第三條：科技減碳

北富銀從去年10月起，陸續導入「電子簽章服務」、新增「交付客戶契約繕本電子化服務」，預計每年省下超過230萬張紙，免除印製、寄送所產生的碳排。

台北富邦銀行行銷長吳薏菱資深副總表示，北富銀的轉型作為不僅建構企業價值鏈，更是身為永續金融領跑者的責任。

北富銀全台分行導入電子簽章服務，發揮零紙本、零落地、零接觸的多元淨零效益。 圖/台北富邦銀行提供

以業務力展現影響力 用影響力加速永續力

「你的每一次消費，都在為你想要的世界投票。」這一句名言彰顯永續行動在日常生活的自然且必然；不過，卻忽略了工作在我們每天的佔比與影響力。

富邦人壽延續金控「Run for Green」精神，在日常生活響應環保永續，在工作端推出「Work for Green」專案，攜手全台2萬名業務夥伴，只要業績達標就為他們種下一棵樹，以業務力展現影響力，更可以用影響力加速永續力，讓永續觸及更深更廣的層面。

「強化土地韌性，是我們送給台灣的禮物，也是為環境買一份保險。」富邦人壽經營企劃處陳世岳 執行副總表示，「Work for Green」選在台中福壽山農場與台南台江國家公園，期望透過植樹為台灣的永續環境打下基礎。

福壽山農場位於大甲溪上游、德基水庫集水區，是中台灣主要水源地之一，可是過去種植高經濟作物，可能影響水土保持，又讓土壤轉為偏鹼性，不易植物生存；台江國家公園擁有台灣最大潟湖，但是隨著海平面上升，潟湖沙洲逐漸消失，近岸生態立刻受到威脅。

陳世岳執行副總表示，福壽山與台江一山一海、一北一南，儘管兩地有著不同的地貌與條件，卻都向台灣人提問不可迴避的環境議題，而嚴峻的現況也讓行動刻不容緩。

為了加速永續的進程，富邦人壽不僅響應各項環境倡議，也引領夥伴在日常生活與職場環境中，發揮個人綠色影響力，一起寫這道關鍵且緊迫的永續課題。

富邦人壽延續金控「Run for Green」精神，首創業績連結永續創新機制 「Work for Green」，偕全台業務員種萬棵樹護水源地。 圖/台北富邦銀行提供

金融即生活 更在生活中實踐永續

隨著數位科技的革新，金融服務已經是無所不在。對民眾而言，即時便利的服務省去出門排隊的麻煩；對企業而言，數位工具提升客戶需求的精準度。不過，富邦金控在這之上，還看見實踐永續的可能。

當「減碳」及「淨零碳排」成為新興議題，卻還有許多民眾停留在「環保」的概念上；為此，富邦金控透過品牌廣告、實體活動及線上遊戲，讓台灣人輕鬆認識環境永續的重要性。

富邦金控2022年推出全新品牌廣告「做對的事，你就是地球隊！」邀請「永遠的第四棒」陳金鋒、「野獸」林志傑、「婞念」郭婞淳擔任地球隊隊長，號召全民力行減碳；倡議Run For Green植樹計畫，跑者在臺北馬拉松等四大馬拉松，賽程累積達40公里就種下一顆樹，並將綠色循環概念導入賽事行銷。

此外，富邦金控自即日起至年底推出「富邦永續森林遊戲」，帶領民眾認識台灣樹種分布及特色，更將價值達2萬5千元的太陽能板產權納入獎項，獲得的民眾可每2個月、持續20年收到太陽能板電費回饋金，感受「永續」的效益魅力。

永續不難，實踐而已。富邦金控暨旗下子公司利用金融與非金融的倡議與活動，引導台灣企業與民眾朝向低碳邁進，改變你我的思維與行動，一同在生活中實踐永續，成就台灣「新淨零」。

富邦金控10月份推出地球隊Run For Green新一波廣告，邀請民眾跟上陳金鋒、郭婞淳、林志傑的腳步，展開永續行動。 圖/富邦金控提供

RE100簡介

RE100 (Renewable Energy 100)是由氣候組織 (The Climate Group) 與碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP) 所主導的全球再生能源倡議，加入企業必須公開承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電的時程。

目前已有超過370家企業成員，遍及科技業、金融業、民生用品、服飾美妝業，如Apple、高盛、星巴克、Nike等。