快訊

胡錦濤中共二十大「被離場」謎團 外媒拍到疑似因阻翻文件

11月7日起隔離鬆綁！確診者改「7+0」、同住家人免隔離、不強制量體溫

83歲陳淑芳驚傳「心跳驟停14秒」 開刀養病消失2個月

國外求學見重視人權 船廠第3代打造漁工行動的家

中央社／ 屏東縣24日電
「健元銘88號」船主曾譯霆是當地造船廠第3代，國外求學期間見國際對人權的重視，決心返台為漁工打造「行動的家」，盼漁工在船上也像在家安穩舒適。 中央社
「健元銘88號」船主曾譯霆是當地造船廠第3代，國外求學期間見國際對人權的重視，決心返台為漁工打造「行動的家」，盼漁工在船上也像在家安穩舒適。 中央社

台灣首艘符合國際C188人權公約漁船「健元銘88號」，船主曾譯霆是當地造船廠第3代，國外求學見國際重視人權態度耳濡目染，返台為漁工打造「行動的家」，盼在船上也有家的安穩舒適。

「健元銘88號」是台灣首艘按照國際C188人權公約標準打造的遠洋小型延繩釣漁船，符合漁工生活空間建造。今天從東港漁港出港，船上有1名台籍船長、1名台籍輪機長及13名印尼籍漁工，預計航程約1個月，要前往太平洋的索羅門群島進行作業。

曾譯霆告訴中央社記者，在國外求學期間，對於澳洲、歐洲地區收留難民，見過國際對人權重視而耳濡目染，反思船上的漁工都是離鄉背井千百里來工作，當然會希望漁工是開心又快樂，畢竟一艘船出港就是生命共同體，決心打造。

曾譯霆說，光是船體與儀器設備就約新台幣6000萬元，同時也要克服小型延繩釣漁船空間受限難題，空出部分甲板上冷凍儲藏空間給漁工增加休閒場域及生活領域，也就等於壓縮了儲藏作業的空間，增加船上食材、耗材補給次數，造價加上營運成本多出3成。

「漁工行動的家，在船上也像在家安穩舒適」曾譯霆說，漁工的起居室為2至4人一室，會有冷氣、餐廳、熱水器還提供書桌，漁工會有自己的隱私，吃飯休息的場域不會與工作區域混在一起，作業結束後就可以洗熱水澡、吹冷氣，相對舒服。

為當地造船業第3代的曾譯霆，想將人權觀念導入漁工照顧其實也不容易。曾譯霆說，這是世代的摩擦，甚至與父親數度激烈溝通，但這是年輕人接手傳統產業必需的改革，希望發展永續漁業，台灣漁業也被世界認可。

台灣首艘符合國際C188人權公約漁船「健元銘88號」，24日從東港漁港出港，船上有1名台籍船長、1名台籍輪機長及13名印尼籍漁工，預計航程約1個月，要前往太平洋的索羅門群島進行作業。 中央社
台灣首艘符合國際C188人權公約漁船「健元銘88號」，24日從東港漁港出港，船上有1名台籍船長、1名台籍輪機長及13名印尼籍漁工，預計航程約1個月，要前往太平洋的索羅門群島進行作業。 中央社

人權 外籍漁工

延伸閱讀

我國首艘符合國際C188人權公約漁船 25日正式出海

「健元銘88號」漁船人權配置 漁工有隱私、衛星網路解鄉愁

相關新聞

國外求學見重視人權 船廠第3代打造漁工行動的家

台灣首艘符合國際C188人權公約漁船「健元銘88號」，船主曾譯霆是當地造船廠第3代，國外求學見國際重視人權態度耳濡目染，...

「健元銘88號」漁船人權配置 漁工有隱私、衛星網路解鄉愁

「健元銘88號」為台灣首艘符合國際C188人權公約漁船，船上外籍漁工起居為2至4人一室，配置冷氣、熱水器、餐廳，讓漁工有...

台灣文學金典獎揭曉 賴香吟「白色畫像」獲百萬大獎

台灣文學獎「金典獎」今天揭曉，百萬大獎由賴香吟以「白色畫像」獲得；鍾永豐「菊花如何夜行軍」同時獲得金典獎及蓓蕾獎

金鐘斯卡羅奪大獎 學者質疑「政治正確」與政策所致

每年金鐘獎重要獎項揭曉後，有人讚賞有人噓，本來也不是什麼少見的事，似乎不需大驚小怪。不過，《斯卡羅》得獎，我認為確實值得好好討論一下，倒不是在乎獎項誰屬，而是因為這件事情攸關台劇的現在與未來。

台灣文學獎「金典獎」今天揭曉 百萬大獎得主是他

由國立台灣文學館主辦的台灣文學獎「金典獎」得獎名單今天揭曉，其中可以獲得百萬獎金的年度大獎，由賴香吟《白色畫像》獲得。

放寬確診者投票限制？中選會：只要可出門就可投票

．11月26日九合一選舉，確診者的投票權益引發關注。中選會主委李進勇今在立法院受訪表示，中選會完全配合中央流行疫情指揮中心決定，只要可以出門就可以投票，「這絕對沒有問題」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。