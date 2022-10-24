快訊

胡錦濤中共二十大「被離場」謎團 外媒拍到疑似因阻翻文件

11月7日起隔離鬆綁！確診者改「7+0」、同住家人免隔離、不強制量體溫

83歲陳淑芳驚傳「心跳驟停14秒」 開刀養病消失2個月

「健元銘88號」漁船人權配置 漁工有隱私、衛星網路解鄉愁

中央社／ 屏東縣24日電
「健元銘88號」為199噸，船長33公尺，每名船員平均都有1平方公尺以上的生活休閒空間，船上走道寬敞挑高190公分、通風採光佳。（台灣鮪延繩釣協會提供） 中央社
「健元銘88號」為199噸，船長33公尺，每名船員平均都有1平方公尺以上的生活休閒空間，船上走道寬敞挑高190公分、通風採光佳。（台灣鮪延繩釣協會提供） 中央社

「健元銘88號」為台灣首艘符合國際C188人權公約漁船，船上外籍漁工起居為2至4人一室，配置冷氣、熱水器、餐廳，讓漁工有隱私，還安裝衛星網路可一解鄉愁，漁工EDI直喊：「很棒。」

要隨著「健元銘88號」出港的印尼籍漁工EDI，今天透過翻譯接受中央社記者訪問，他笑說，這艘船很好、很漂亮、很新，老闆也很好，還比出大拇指示讚。

「健元銘88號」為199噸，船長33公尺，每名船員平均都有1平方公尺以上的生活休閒空間，船上走道寬敞挑高190公分、通風採光佳，漁工起居2至4人一室，床舖長190公分、寬80公分，並設有置物櫃以及折疊桌。

顧及漁工人權，船上有3間以上的衛浴室及空間設備、熱水器、冷氣、飲水機以及冰箱，在公共空間加裝監視器，安裝衛星網路可解鄉愁，顯示台灣漁業展現照顧外籍漁工的決心。

船主曾譯霆向中央社記者表示，以往外籍漁工起居全都擠在大通鋪，沒有隱私；作業、吃飯全都在甲板上，沒有達到完整休息。這艘船上漁工有自己的餐廳，吃飯可以不用與工作場域重疊；睡覺起居為2至4人一室，有專屬的私人空間。

此外，有時船隻會航行至熱帶國家作業，曾譯霆說，只要船上飛入幾隻蚊蟲，就容易造成孳生，為不讓船員受到蚊蟲叮咬，在通風口加裝防蚊蟲設施，希望船員在船上也有在家的舒適。

曾譯霆指出，船上公共空間監視器，提升漁工工作時保障，同時也加裝衛星網路，雖然流量沒有高到可以視訊，但足以提供文字傳輸、與家人聯繫報平安。

曾譯霆強調，希望台灣的漁業能夠永續，得到國際認同，努力在理想與現實之間來回取捨，終於建造出符合國際最高標準的漁船，希望能保持台灣引以為傲的遠洋漁業地位。

「健元銘88號」是台灣首艘按照國際C188人權公約標準打造的遠洋小型延繩釣漁船，漁工房間均配置冷氣，提供漁工舒適的休憩空間。（台灣鮪延繩釣協會提供） 中央社
「健元銘88號」是台灣首艘按照國際C188人權公約標準打造的遠洋小型延繩釣漁船，漁工房間均配置冷氣，提供漁工舒適的休憩空間。（台灣鮪延繩釣協會提供） 中央社

台灣首艘符合國際C188人權公約漁船「健元銘88號」，漁工的起居室為2至4人一室，床舖長190公分、寬80公分，並設有置物櫃及折疊桌。（台灣鮪延繩釣協會提供） 中央社
台灣首艘符合國際C188人權公約漁船「健元銘88號」，漁工的起居室為2至4人一室，床舖長190公分、寬80公分，並設有置物櫃及折疊桌。（台灣鮪延繩釣協會提供） 中央社

外籍漁工

延伸閱讀

我國首艘符合國際C188人權公約漁船 25日正式出海

失聯漁工變網紅直播高歌露餡被逮 壓制過程插播粉絲驚

獨／屏東船長關島猝死沒人開回 他十多年沒開過仗義支援

相關新聞

國外求學見重視人權 船廠第3代打造漁工行動的家

台灣首艘符合國際C188人權公約漁船「健元銘88號」，船主曾譯霆是當地造船廠第3代，國外求學見國際重視人權態度耳濡目染，...

「健元銘88號」漁船人權配置 漁工有隱私、衛星網路解鄉愁

「健元銘88號」為台灣首艘符合國際C188人權公約漁船，船上外籍漁工起居為2至4人一室，配置冷氣、熱水器、餐廳，讓漁工有...

台灣文學金典獎揭曉 賴香吟「白色畫像」獲百萬大獎

台灣文學獎「金典獎」今天揭曉，百萬大獎由賴香吟以「白色畫像」獲得；鍾永豐「菊花如何夜行軍」同時獲得金典獎及蓓蕾獎

金鐘斯卡羅奪大獎 學者質疑「政治正確」與政策所致

每年金鐘獎重要獎項揭曉後，有人讚賞有人噓，本來也不是什麼少見的事，似乎不需大驚小怪。不過，《斯卡羅》得獎，我認為確實值得好好討論一下，倒不是在乎獎項誰屬，而是因為這件事情攸關台劇的現在與未來。

台灣文學獎「金典獎」今天揭曉 百萬大獎得主是他

由國立台灣文學館主辦的台灣文學獎「金典獎」得獎名單今天揭曉，其中可以獲得百萬獎金的年度大獎，由賴香吟《白色畫像》獲得。

放寬確診者投票限制？中選會：只要可出門就可投票

．11月26日九合一選舉，確診者的投票權益引發關注。中選會主委李進勇今在立法院受訪表示，中選會完全配合中央流行疫情指揮中心決定，只要可以出門就可以投票，「這絕對沒有問題」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。