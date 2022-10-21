長期為醫療默默貢獻 第32屆醫奉獎得主們帶動良善示範

第32屆醫療奉獻獎明天頒獎，衛福部今舉辦會前記者會，此屆有9人獲個人醫療奉獻獎、1人獲特殊貢獻獎、團體醫療奉獻獎1名。獲頒特殊貢獻獎得獎人的中研院士彭汪嘉康被稱為「台灣癌症之母」，更推動「癌症防治法」，她表示，這一生做過許多決定，原本一心想成為外科醫師，雖然經過訓練，但因緣巧合下，走向了沒有想走的研究之路，才發現癌症醫學這麼有趣，而幫助許多癌症患者，是人生非常幸福的事。

衛福部次長石崇良說，此屆許多獲獎者是他在住院醫師時代的師長，包括獲頒特殊貢獻獎得獎人的中研院士彭汪嘉康，以及個人醫療奉獻獎的許金川教授、黃瑞仁醫師、胡勝川醫師，因此內心格外的悸動，所有獲獎者長年在偏鄉或專業領域服務，並帶動社會良善的示範。

立法院厚生會秘書長、立委吳玉琴說，醫護人員在疫情期間扮演重要角色，獲獎者在醫療領域照顧弱勢，「真的好棒、好棒。」希望透過明天的頒獎典禮，讓更多民眾知道得獎者的奉獻，成為台灣及醫療的典範。

主辦單位聯合報健康事業部營運長洪淑惠說，必須對得獎者致上最大的尊崇，並大家感謝於32年前開始看重及信任聯合報一起承辦醫奉獎。

獲得個人醫療奉獻獎的台東基督教醫院牙科主治醫師王剛毅，81年自加拿大返國於台大醫院服務，88年響應東基創院院長譚維義醫師號召，來到沒有牙醫師的東基，從事台東偏鄉牙醫及山地巡迴醫療，協助學童牙齒保健，而在巡迴過程中，曾看到一名國中生的4顆大牙已蛀了3顆，看了真的很痛心，盼政府重視偏鄉醫療問題，且偏遠、山地地區仍有許多牙科密醫，衛福部應要多注意。

台北榮總神經醫學中心主任王署君創建北榮頭痛門診，建立頑固型頭痛住院治療模式，引進新型態治療，帶領團隊完成全國頭痛流行病學調查，了解台灣的頭痛特色與嚴重性。王署君說，長期進行台灣頭痛研究而受到國際的注意，目前也有許多新穎的頭痛治療方式，如果民眾頭痛無法緩解應尋找神經科醫師治療。

埔里基督教醫院山地醫療主治醫師汪海波於民國102年在世界日報看到台灣招募海歸醫師的消息，毅然決定自美鮭魚返鄉進入埔基服務。10年來專職跑遍仁愛鄉部落居家醫療及醫療站。身為國醫公費生，他說當年簽約成為公費醫師是一個承諾，就一定要做到，「這是做人的道理。」

花蓮慈濟醫院顧問醫師胡勝川，於緊急醫療領域耕耘近30年，推廣高級心臟救命術、緊急醫療救護、急診醫學。胡勝川說，在台灣角落默默奉獻的醫護人員，透過選拔成為勵志的教材，這是國家安定的力量。

肝病防治學術基金會董事長許金川教授行醫40多年，利用腹部超音波從事早期發現肝細胞癌的研究，並發展出治療方法，挽救許多肝病患者生命。許金川說，希望10年消滅肝病的目標如期達成，台灣成為沒有肝病的國土，國人不必再受肝病所苦。

「希望台大雲林分院成為雲嘉平原的醫療燈塔，永不熄滅，讓民眾看到光就看到希望。」在醫療沙漠的雲林默默耕耘12年的台大醫院雲林分院院長的黃瑞仁，建立雲林區域醫療網，創立雲林縣唯一心臟血管醫學中心，使雲林鄉親不必南北奔波就醫，推動社區醫療服務，首創C肝外展門診模式並推展至全國。目前已返回總院服務。黃瑞仁說，雲林醫療最欠缺的是人才，因此花了相當多的時間育才、愛才及留才，希望未來有更多雲林醫療貢獻的人才。

牙醫師藍英哲退伍後回到家鄉屏東開業，77年起收起診所至當時無牙醫的萬巒鄉服務，發起成立山地離島偏遠地區巡迴醫療團，至偏遠山地義診。藍英哲說，近年來多在矯正機關內服務成為「獄醫」，幫助受刑人解決牙痛所苦。

台東馬偕醫院小兒心臟科醫師游昌憲到台東已18年，為台東唯一兒科心臟科醫師，堅守台東兒童心臟疾病的診斷及治療，推動學童心臟篩檢，以利早期治療，在當地開始兒童開心手術。游昌憲說，在台東行醫是雪中送碳，更找到行醫的價值，這是長久在台東行醫的動力，推動心臟疾病、高血脂篩檢，以縮小城鄉醫療差距。

在屏東滿洲鄉開設「遇見居家護理所」的護理師賴慧珊，致力於偏鄉長照居家護理，開辦恆春半島第一家呼吸器居家護理所，提供偏鄉民眾即時護理服務及推動安寧療護。賴慧珊說，偏鄉居家護理師必須樣樣都會，也必須一個人奮鬥，最後秉持視病猶親堅持下來，希望更多的醫護人員可以投入偏鄉醫療。

榮獲團體獎項的天主教聖保祿醫院山地醫療團隊於81年成立，開啟桃園市復興區山地醫療，88年增加復興區巡迴醫療，設巴陵醫療站，配合民眾農作作息，設周四夜間緊急醫療及周五早上6時的特早門診；91年成立華陵整合醫療站，提供24小時全年無休的醫療服務。