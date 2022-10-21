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2022新北市玄天上帝文化祭10/26開跑 上百神尊會香新北為民眾祈福

文／ 新北市政府民政局提供

玄天上帝文化祭記者會啟動儀式。 圖／新北市政府民政局 提供
玄天上帝文化祭記者會啟動儀式。 圖／新北市政府民政局 提供

新北市府10月20日舉辦「2022新北市玄天上帝文化祭」記者會，副市長劉和然、新北市道教玄天上帝會及各宮廟一同為活動揭開序幕。今年由新店真武山受玄宮主辦，自10月26日至31日有民俗文化藝術展演、漢陽北管大戲、孝親活動、玄武之夜、擲筊拿黃金、祈安遶境踩街等精彩活動，並結合弱勢關懷，邀請大家體驗不一樣的玄天上帝文化。

玄天上帝是台灣重要的宗教信仰，新北境內祀奉玄天上帝宮廟就多達127家，每年文化祭，由境內主副祀玄天上帝宮廟，於玄天上帝得道昇天紀念日(農曆九月九日)前後，共同合力舉辦聯合慶典，並結合弱勢關懷等活動，推廣玄天上帝慈悲救世、濟弱、孝道信仰文化，活動精采、廣受歡迎，為新北市重要的宗教文化節慶。

圖／新北市政府民政局 提供
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孝道、宗教、文化、藝術多元結合 百尊眾神佛踩街嘉年華
新北市道教玄天上帝會創會理事長林春夏表示，玄天上帝代表孝道精神，特別規劃孝親活動，選出在地孝親家庭，透過奉茶、尊親按摩、孝親洗腳等方式，感恩父母及家中長輩，並鼓勵年輕人學習玄天上帝的孝道精神。

圖／新北市政府民政局 提供
圖／新北市政府民政局 提供

值年主辦真武山受玄宮宮主胡樹名表示，6天的文化祭除傳統科儀，並規劃策展及藝文展演，讓民眾深度體驗宗教和文化藝術結合帶來的豐富饗宴。

精彩內容包括，10/28由登錄為國家重要傳統表演藝術保存團體的漢陽北管劇團，帶來《蟠桃會》、《加官進爵》、《玄天上帝收妖》等大戲；10/29孝親活動後接續「玄武之夜」，邀請到李唯楓、孟慶而、林采欣等歌手接力開唱；10/30踩街嘉年華，將有全台百尊眾神佛會聚，於新店區驅疫消災祈安遶境，歡迎民眾設香案祈福。

擲筊拿「金」獎 品藝術賞花燈 領生肖平安符
另外，10/29、10/30還有擲筊拿黃金活動，隨喜功德即取得一次擲筊機會，連續6次「聖筊」(含6次)以上者，送「999 純金玄天上帝神尊項鍊」壹條(樣式隨機)，限量50條。

靜態活動方面，活動期間同時於真武山受玄宮展出畫家李育勳「玄帝藝術文化」彩繪作品，及花燈藝術與該宮特色文創品，推廣宗教文化之美，民眾還可參與過七星橋消災解厄，並領取各生肖專屬平安符隨身保平安。

圖／新北市政府民政局 提供
圖／新北市政府民政局 提供

玄天上帝是民間俗稱的「上帝公」、「帝爺公」，民間傳說玄天上帝收服龜蛇二將後納為座騎，而龜蛇有長壽之意，相信敬拜玄天上帝可帶來長壽平安及身體健康。每年新北玄天上帝文化祭都有全台超過上百玄天上帝神尊，一同共襄盛舉，堪稱北台灣最大之玄天上帝慶典，活動精彩可期，歡迎闔家與會，看熱鬧、祈平安。

詳細內容請至民政局官網https://www.ca.ntpc.gov.tw/查詢。

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