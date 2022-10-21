2022新北市玄天上帝文化祭10/26開跑 上百神尊會香新北為民眾祈福

玄天上帝文化祭記者會啟動儀式。 圖／新北市政府民政局 提供

新北市府10月20日舉辦「2022新北市玄天上帝文化祭」記者會，副市長劉和然、新北市道教玄天上帝會及各宮廟一同為活動揭開序幕。今年由新店真武山受玄宮主辦，自10月26日至31日有民俗文化藝術展演、漢陽北管大戲、孝親活動、玄武之夜、擲筊拿黃金、祈安遶境踩街等精彩活動，並結合弱勢關懷，邀請大家體驗不一樣的玄天上帝文化。

玄天上帝是台灣重要的宗教信仰，新北境內祀奉玄天上帝宮廟就多達127家，每年文化祭，由境內主副祀玄天上帝宮廟，於玄天上帝得道昇天紀念日(農曆九月九日)前後，共同合力舉辦聯合慶典，並結合弱勢關懷等活動，推廣玄天上帝慈悲救世、濟弱、孝道信仰文化，活動精采、廣受歡迎，為新北市重要的宗教文化節慶。

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孝道、宗教、文化、藝術多元結合 百尊眾神佛踩街嘉年華新北市道教玄天上帝會創會理事長林春夏表示，玄天上帝代表孝道精神，特別規劃孝親活動，選出在地孝親家庭，透過奉茶、尊親按摩、孝親洗腳等方式，感恩父母及家中長輩，並鼓勵年輕人學習玄天上帝的孝道精神。

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值年主辦真武山受玄宮宮主胡樹名表示，6天的文化祭除傳統科儀，並規劃策展及藝文展演，讓民眾深度體驗宗教和文化藝術結合帶來的豐富饗宴。

精彩內容包括，10/28由登錄為國家重要傳統表演藝術保存團體的漢陽北管劇團，帶來《蟠桃會》、《加官進爵》、《玄天上帝收妖》等大戲；10/29孝親活動後接續「玄武之夜」，邀請到李唯楓、孟慶而、林采欣等歌手接力開唱；10/30踩街嘉年華，將有全台百尊眾神佛會聚，於新店區驅疫消災祈安遶境，歡迎民眾設香案祈福。

擲筊拿「金」獎 品藝術賞花燈 領生肖平安符另外，10/29、10/30還有擲筊拿黃金活動，隨喜功德即取得一次擲筊機會，連續6次「聖筊」(含6次)以上者，送「999 純金玄天上帝神尊項鍊」壹條(樣式隨機)，限量50條。

靜態活動方面，活動期間同時於真武山受玄宮展出畫家李育勳「玄帝藝術文化」彩繪作品，及花燈藝術與該宮特色文創品，推廣宗教文化之美，民眾還可參與過七星橋消災解厄，並領取各生肖專屬平安符隨身保平安。

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玄天上帝是民間俗稱的「上帝公」、「帝爺公」，民間傳說玄天上帝收服龜蛇二將後納為座騎，而龜蛇有長壽之意，相信敬拜玄天上帝可帶來長壽平安及身體健康。每年新北玄天上帝文化祭都有全台超過上百玄天上帝神尊，一同共襄盛舉，堪稱北台灣最大之玄天上帝慶典，活動精彩可期，歡迎闔家與會，看熱鬧、祈平安。

詳細內容請至民政局官網https://www.ca.ntpc.gov.tw/查詢。

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