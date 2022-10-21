臺中容積移轉雙軌制建立，都市機能再升級！

文／ 臺中市政府都市發展局 提供

臺中「容積移轉」大革命，臺中市政府都市發展局於109年11月16日起開創容積移轉得「折繳代金」的機制，並配合中央「都市計畫容積移轉實施辦法」第9條之1規定，於109年5月18日積極修正「臺中市都市計畫容積移轉審查許可條件及作業要點」並增訂第13點，接受基地得以「折繳代金」方式移入，自此開創了本市「容積移轉」得以「折繳代金」制度先河。目前已採「捐地」、「代金」兩種方式的「雙軌制度」，讓政策得以迅速與執行面接軌。

透過容積移轉雙軌並行機制，申請人可以自由調配折繳代金與捐地之比例，選擇較為合適的方案辦理，增加容積移轉辦理選擇的彈性。有別於過去，市府取得的公共設施保留地較為零星，且無法依政策目的進行開闢；經改制後，未來可以透過容積代金機制，由市府統籌運用，優先且完整開闢市政需要的公共設施，提供市民舒適便利的生活空間。

於施政上，可望於市政投注上更為精準，並加速完成道路、公園、綠地等重點地區公共設施保留地的開闢，讓都市環境品質提升，也讓市容景觀發展更加美好且宜居。

容積移轉雙軌制示意圖。 資料來源／臺中市政府都市發展局 提供
容積移轉雙軌制示意圖。 資料來源／臺中市政府都市發展局 提供

依據臺中市政府都市發展局統計，自109年度受理迄今，逐步改善了許多瓶頸道路之用地取得，讓人車行更為友善。舉例如西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路) ，透過市政路往西延伸至工業區一路，以疏解中科園區、工業區帶來之龐大車流並促進都市繁榮發展；目前由市府建設局規劃設計中，預計113年完工。

西屯區市政路延伸開發示意圖。 資料來源／臺中市政府 提供
西屯區市政路延伸開發示意圖。 資料來源／臺中市政府 提供

為有效管理及運用容積代金，臺中市政府另制定「臺中市容積代金基金收支保管及運用自治條例」，並於110年10月19日公告實施，同時「臺中市容積代金基金管理委員會設置辦法」於111年1月26日發布施行，並依此成立管理委員會審核容積代金收支、保管及執行結果考核等事宜。透過「臺中市容積代金基金管理委員會」審議及各機關政策需求，綜合考量市民感受、教育環境及交通便利性，繼續於112年度編列預算支用於多項公共設施。

臺中市政府將於112年正式成立「容積代金基金專戶」作專款專用，透過管理委員會審核各機關運用本基金，並就私有公共設施保留地取得情形加以督導。未來將廣納各方意見持續檢討容積移轉「雙軌制」制度，期待讓臺中市民對市政更加有感及幸福，持續朝向「富市臺中、新好生活」的目標邁進。

容積移轉代金捐地雙軌機制。 資料來源／臺中市政府都市發展局 提供
容積移轉代金捐地雙軌機制。 資料來源／臺中市政府都市發展局 提供

(臺中市政府都市發展局廣告)

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