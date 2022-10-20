台中宜居建築，引風增綠打造花園城市

文／ 台中市政府 提供

圖／台中市政府 提供
圖／台中市政府 提供

為因應氣候暖化，台中市政府致力將台中打造為「無煤城市」，除了去年簽署「氣候緊急宣言」，也於民國108年發布「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，增加居住建築的綠化面積，實施至今已有豐碩成果，台中市逐步成為綠色的宜居城市。

台中市政府都發局長黃文彬表示，訂定「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，將綠化深入居家陽台，讓建築不只是建築，而是成為一座森林，該辦法自108年3月26日起實施至111年10月14日止，已核准101案建造執照，其中3案已完工，景觀設施共增植3,641棵喬木，固碳量/當量增加1萬3,102.1公噸，植樹量約創造1.6座文心森林公園或121座小型社區鄰里公園，「一建案一公園」，成果豐碩。

黃局長進一步說明，「宜居建築」透過回饋金繳納模式，將其中60%回饋金用在後續設施維護使用，由社區每2年領回15%保證金的方式，確保設施的維護管理；另外40%回饋金則用於宜居建築的研究發展、特色景觀綠能發展補助、都市發展及行政管理費用。都發局也將透過「建築資訊模型」（Building Information Modeling，簡稱BIM），智慧管理宜居建築，定期追蹤宜居建築狀況，並將綠化、友善設施融入宜居建築，逐步打造台中市成為綠色宜居的幸福花園城市。

黃局長指出，「宜居建築」和「宜居城市」兩者相輔相成，市府不僅積極研議相關辦法，也透過民眾參與、蒐集各方意見精進。此外，今（111）年6月，市府也在大墩文化中心舉辦「台中市宜居建築3週年成果展」，向民眾介紹宜居建築的成果。台中市政府持續努力，往更普及、更友善、更綠化、更人性化的理念，朝2050年「淨零排放」的目標邁進。（台中市政府 廣告）

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