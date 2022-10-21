青春歲月裡重要的一塊拼圖！「救國團」傳承70年美好感動

青春熱血的代名詞，捲起〈當我們同在一起〉、〈嚕啦啦〉、〈萍聚〉等校園民歌浪潮，每年寒暑假辦理自強活動，帶領大批學生上山下海……，「救國團」是台灣四、五、六年級生的集體回憶，被視為「青春歲月裡重要的一塊拼圖」。

葛永光主任向記者介紹救國團首任團長—蔣經國先生。 圖/救國團提供

台灣全民的救國團

「沒有問題青年，只有青年問題。」一九五0年代，蔣經國先生出任救國團首任團長，讓年輕人有地方可去，間接解決校園幫派問題，一九六九年更成立「張老師中心」提供心理諮商，陪伴青少年面對課業、家庭、情感等問題，成為社會穩定的基石。

隨著社會環境改變，救國團轉型為公益性社團，開設終身學習才藝班，服務擴及各年齡層；並扮演公益服務的領頭羊，在花蓮大地震、太魯閣號事故等各式急難救助中，都能看到義工身影。當疫情來臨，救國團更配合政府，率先於劍潭青年活動中心設立全台第一個防疫旅館，更於疫情高峰轉為集中檢疫所，收治確診民眾，守護台灣的醫療量能。「張老師中心」也計畫進行數位轉型，透過線上諮商服務世界各地的台灣人。

救國團自1989年轉型為公益性社團，服務擴及各年齡層。 圖/救國團提供

「公益國家隊」卻被迫關門？

無論政黨如何輪替，救國團秉持「國家至上」、「利他主義」、「服務精神」等初衷，並沒有改變。救國團自詡為「國家隊」，用愛把台灣世代凝聚在一起。然而，近年來救國團的龐大資產卻遭到覬覦，政府硬是把救國團冠上「國民黨隨附組織」之名，侵吞救國團的資產，並打著「轉型正義」的旗號，把救國團七十年來員工努力掙來的活動結餘、民間各界捐款收歸國有，已嚴重危及救國團的營運。

此外，救國團更面臨種種莫須有的罪名，例如，在過去兩岸對峙年代，國家提倡「保密防諜，人人有責」，救國團受命和軍訓教官合作維護校園安全，避免對岸匪諜滲入，如今卻被意識形態抹黑成「監控校園」；救國團倡導青年學子「感謝國家、父母、師長」的正向價值觀，更被扭曲成是「洗腦教育」。

「這對救國團是不公平的，我們希望當權者不要以轉型正義為名，實則是用仇恨在報復。」救國團主任葛永光指出，「黨產會的違法濫權已經影響到全台救國團近七千名員工和老師的工作權及家庭生計，政府罔顧人民的權益，冷血至極！」

救國團員工被迫走上街頭抗議，捍衛工作權與家庭生計。 圖/救國團提供

挺青春，挺公義，挺救國團

如果老百姓有冤屈卻沒有管道可申訴，國家的未來在哪裡？「救國團可以解散，但國家不能沒有法治和公義。」因此，救國團將於10月底首度走上街頭，表達「公義、自由、和平、救國」四大訴求。

葛永光主任表示，救國團是跨黨派、跨宗教、跨階級、跨族群的「全民的社團」，是台灣探索體驗教育的先驅，更是國家重要的文化資產，為世代創造共同的美好回憶，救國團的青年工作長年在國際受到肯定，吸引日、韓等地青年團體訪台觀摩交流。「請政府珍視它，不要打壓它。」

過去救國團為國家服務，如今救國團需要大家來守護。救國團將於10月30日號召10萬人凱道大遊行，透過人民的聲音力挺救國團，捍衛國家的公義與良心，期盼能將歷史共業轉為善業，讓救國團的青春之歌繼續傳唱。

救國團辦公室牆上掛著經國先生的畫作，當年經國先生提了「雲護龍鱗」四字，如今看來格外感觸。 圖/救國團提供

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