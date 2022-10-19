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變異株威脅+確診關7天 國籍航空發文調降空服防護裝備

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
讀者投訴，二家國籍航空前後公告，未來於機上服務的防疫措施縮減，最多僅能戴口罩、手套，其餘的面罩等「強制」不得配戴，空勤人員等同暴露確診風險。圖／報系資料照
讀者投訴，二家國籍航空前後公告，未來於機上服務的防疫措施縮減，最多僅能戴口罩、手套，其餘的面罩等「強制」不得配戴，空勤人員等同暴露確診風險。圖／報系資料照

13日起，邊境入境檢疫措施調整為0+7，出入境人次增加，國際航班也隨之復甦。不過，新冠病毒持續變異，國際已出現新型強勢變異株BQ.1.1，被認為可能取代BA.5。國內的隔離檢疫措施，仍維持確診者需隔離檢疫7+7。讀者投訴，二家國籍航空前後公告，未來於機上服務的防疫措施縮減，最多僅能戴口罩、手套，其餘的面罩等「強制」不得配戴，空勤人員等同暴露確診風險，一旦篩檢陽性，不得上班7天，批評制度不合理。

長榮航空於內部信件公告，10月13日起，機組人員的防護措施皆開始調降，可以視需求不配戴防護面罩、隔離衣等，但自11月起要求，全面取消穿戴隔離衣、防護面罩／護目鏡，配戴手套的時機為清理廁所時，或是執行豪經艙、經濟艙收餐服務。  

華航則是直接取消機組員穿潑水隔離衣、配戴防護面罩、護目鏡等，僅戴口罩與防水手套。唯有執行大陸航班時，長榮與華航皆規定，機組員需要領取防護裝備。

讀者投訴，機組人員屬於染疫高風險群，機上也屬於密閉空間，在新冠肺炎還是第五類傳染病，以及確診仍需要執行7+7隔離檢疫，航空公司強制取消防護裝備的要求，等同讓機組員提高暴露風險。

讀者表示，如果新冠肺炎已經如感冒一樣不需要檢疫，機組員可以接受「強制」調整防護裝備，但現在旅外確診，雖規定須在國外隔離7天再返國，實際上並沒有明確的確認機制，機組員根本無法確定旅客是否為確診者或是潛在確診者，上班等同是高度暴露染疫風險，公司又要求解除裝備，不僅讓機組人員有風險，旅客也得承擔染疫風險。

讀者批評，航空公司根本為了省錢，而且機組人員的防護裝備，都是比照指揮中心要求，是否是指揮中心要求調降，現在正是開放混亂之際，調整染疫高風險的機組員裝備，根本是罔顧機組人員的健康安全。對此，指揮中心尚未回應。

10月13日起，邊境入境檢疫調整為0+7，國籍航空也調整空服人員的防疫措施，遭詬病「大幅增加染疫機率」。圖／讀者提供
10月13日起，邊境入境檢疫調整為0+7，國籍航空也調整空服人員的防疫措施，遭詬病「大幅增加染疫機率」。圖／讀者提供
10月13日起，邊境入境檢疫調整為0+7，國籍航空也調整空服人員的防疫措施，遭詬病「大幅增加染疫機率」。圖／讀者提供
10月13日起，邊境入境檢疫調整為0+7，國籍航空也調整空服人員的防疫措施，遭詬病「大幅增加染疫機率」。圖／讀者提供

隔離 新冠肺炎 國際航班 長榮航空 華航

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