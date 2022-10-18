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蔡培慧埔里車隊掃街 草屯座談提出交通觀光政策

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨南投縣長參選人蔡培慧在草屯鎮與新厝里民座談會時向鎮民拜票。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣長參選人蔡培慧在草屯鎮與新厝里民座談會時向鎮民拜票。記者賴香珊／攝影

民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天在埔里、草屯車掃，晚上與草屯鎮民座談，提出交通政見推觀光，她將爭取「台灣好行」進草屯支應工藝、自然生態、平林特色等旅遊路線，發展烏溪沿線成為「工藝文化觀光大道」，並設置多功能轉運站。

蔡培慧今天上午在埔里與黨內鎮長參選人廖志城、縣議員參選人陳宜君、葉仁創及蘇昱誠合體，分成2車以車隊掃街，向當地民眾拜票爭取支持；下午再轉往草屯同樣以車掃模式深入大街小巷，晚間與新厝、北勢里民座談提出交通觀光政見。

蔡培慧表示，草屯觀光資源豐富，但大眾運輸較不發達，她當選後將爭取「台灣好行」支應發展3條草屯旅遊路線，其一「工藝」將台灣工藝中心與草屯老街串連，讓台灣工藝重鎮「草屯」再現風華，也吸引更多人參與工藝文化活動及展演。

再來就是「自然生態」可前往鳥嘴潭人工湖區、東草屯休息站享受自然景觀及生態食農之旅；最後一條路線要充分發展「平林特色」，將平林地區及周邊的毓繡美術館、葡萄荔枝果園、九九峰郊山步道、雙冬冷泉等串連發展，帶動觀光經濟。

蔡更提到，烏溪線有草屯工藝、國姓客家布染、埔里紙藝，還有許多的陶藝、石雕、書法及畫家，有潛力成為「工藝文化觀光大道」，將全面改善中潭公路路況、增設單車步道，並在草屯設置多功能轉運站，滿足遊客休閒、飲食、停車等需求。

此外，行政院長蘇貞昌原定22日要南下為蔡培慧輔選，未料今天傳出確診，蔡培慧對此表示，蘇院長本來周六要到草屯給她鼓勵，沒想到確診了，而她得知院長確診後，立刻請院長辦公室轉達關心，請他安心靜養，能早日康復繼續衝衝衝。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧在草屯鎮與新厝里民座談會提出交通觀光政策。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣長參選人蔡培慧在草屯鎮與新厝里民座談會提出交通觀光政策。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣長參選人（右）今在埔里以車隊掃街。圖／蔡培慧競選總部提供
民進黨南投縣長參選人（右）今在埔里以車隊掃街。圖／蔡培慧競選總部提供
民進黨南投縣長參選人（右）今在埔里以車隊掃街。圖／蔡培慧競選總部提供
民進黨南投縣長參選人（右）今在埔里以車隊掃街。圖／蔡培慧競選總部提供

蔡培慧 埔里

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