蔡培慧埔里車隊掃街 草屯座談提出交通觀光政策

民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天在埔里、草屯車掃，晚上與草屯鎮民座談，提出交通政見推觀光，她將爭取「台灣好行」進草屯支應工藝、自然生態、平林特色等旅遊路線，發展烏溪沿線成為「工藝文化觀光大道」，並設置多功能轉運站。

蔡培慧今天上午在埔里與黨內鎮長參選人廖志城、縣議員參選人陳宜君、葉仁創及蘇昱誠合體，分成2車以車隊掃街，向當地民眾拜票爭取支持；下午再轉往草屯同樣以車掃模式深入大街小巷，晚間與新厝、北勢里民座談提出交通觀光政見。

蔡培慧表示，草屯觀光資源豐富，但大眾運輸較不發達，她當選後將爭取「台灣好行」支應發展3條草屯旅遊路線，其一「工藝」將台灣工藝中心與草屯老街串連，讓台灣工藝重鎮「草屯」再現風華，也吸引更多人參與工藝文化活動及展演。

再來就是「自然生態」可前往鳥嘴潭人工湖區、東草屯休息站享受自然景觀及生態食農之旅；最後一條路線要充分發展「平林特色」，將平林地區及周邊的毓繡美術館、葡萄荔枝果園、九九峰郊山步道、雙冬冷泉等串連發展，帶動觀光經濟。

蔡更提到，烏溪線有草屯工藝、國姓客家布染、埔里紙藝，還有許多的陶藝、石雕、書法及畫家，有潛力成為「工藝文化觀光大道」，將全面改善中潭公路路況、增設單車步道，並在草屯設置多功能轉運站，滿足遊客休閒、飲食、停車等需求。