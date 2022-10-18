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出席二期通車典禮 許淑華：擴大引進綠色企業、布建鄉鎮特色產業園區

撰文／ 簡銘佑

南投旺來園區聯外道路工程動土，將有助於提升南投經濟發展的交通基礎。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處 提供
南投旺來園區聯外道路工程動土，將有助於提升南投經濟發展的交通基礎。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處 提供

台3線車潮眾多，為紓解附近交通流量，立委許淑華104年向交通部爭取南投市139丙線工業路第一期工程經費，接著再爭取第二期道路新建工程，在縣長林明溱、立委馬文君等人的共同努力，終獲得交通部補助，今（18）日縣府舉辦工業路二期通車典禮，同時迎來南投旺來園區聯外道路工程動土，提升南投經濟發展的交通基礎。

通往旺來產業園區的主要道路，南投市139丙縣第一期工程（0-1K)，總經費6.15億元，工程費4.54億元，用地費1.61億元，中央款約5億元，地方款約1.15億元。第二期工程（1-3K)，總經費為 5.44億元，中央款約4.07億元，地方款1.37億元，工程費3.66億元，用地費1.78億元。

許淑劃出席工業路二期通車典禮，表示未來會積極爭取福岡崗路西延工程補助。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處 提供
許淑劃出席工業路二期通車典禮，表示未來會積極爭取福岡崗路西延工程補助。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處 提供

今舉辦二期通車典禮，許淑華表示，工程更能有效改善台3線交通，可串連南崗工業區及南投市主要政經活動中心，建構外環道路，改善南崗路段上下班交通壅塞，未來也將積極爭取福岡崗路西延工程，將投139丙線工業路延伸至名間鄉，完善區域整合，紓解台3線擁擠狀況，形成完整的經濟發展路網。

許淑華強調，如今中部科學園區、工業區漸趨飽和，南投位於台灣中心，有條件持續開發符合地方發展的產業園區，吸納更多低汙染的製造業，並獎勵永續循環經濟企業進駐南投，提供相關配套與資源挹注，建立綠色招商的示範基礎，成為中科產業鏈支援基地，擴大中部科技走廊，帶動南投縣就業、創造更多所得。

完善的交通建設有助於南投縣工商產業發展。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處 提供
完善的交通建設有助於南投縣工商產業發展。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處 提供

許淑華承諾，她未來若擔任縣長，除了完善南投整體的交通建設外，同時增闢工業用地，擴大南崗及竹山工業區，以扶植南投縣工商產業發展；再則，加速都市計畫內住宅區與工業區用地之重劃與利用，以及檢討縮減公共設施保留地，釋出可開發土地，將可達成布建南投縣各鄉鎮特色微型產業園區，創造當地就業機會的目標。

最後，許淑華說，交通建設是發展觀光及產業全面發展的重要基礎建設，也是大部分縣民出入通勤所需。尤其南投天然山勢地貌特點以及人口結構問題，建構提升大眾公共運輸路網、強化產業道路和聯外功能，是她未來若入主縣府，會長期爭取，持續佈建的重要政策項目。

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