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台中南屯建功1號社宅 10/19起開放申請

文／ 台中市政府提供

台中市第2座民間回饋興建的社會住宅—南屯建功1號好宅，10月19日起開放受理線上、郵寄與臨櫃申請。 圖／台中市政府 提供
台中市第2座民間回饋興建的社會住宅—南屯建功1號好宅，10月19日起開放受理線上、郵寄與臨櫃申請。 圖／台中市政府 提供

台中市最新推出的社會住宅——台中市南屯區建功1號好宅，10月19日起至11月22日開放民眾申請。對於台中社會住宅有興趣的民眾，趕快準備好申請資料，不要錯過這次申請機會！

台中市政府住宅處表示，建功1號好宅為繼南屯精科社宅之後，台中市第2座引進民間資源回饋興建的社會住宅。基地位於春安路、春安三街交叉口附近，鄰近精密機械科技創新園區、春安國小、嶺東高中、春社公園等設施，生活機能及交通路網完善。

南屯建功1號好宅地下5層、地上15層，提供78戶住宅單元，其中二房型（22-24坪）52戶、三房型（31坪）26戶，每戶配備冷氣、抽油煙機、瓦斯爐、衛浴設備、熱水器、單人或雙人床箱及衣櫃等傢俱(電)。凡是年滿20歲，入住者名下無自有住宅並符合此次公告財稅標準者皆可提出申請。

南屯建功1號好宅提供二房型及三房型供有需要的市民租賃。圖為二房型雙人房樣品屋實景。 圖／台中市政府 提供
南屯建功1號好宅提供二房型及三房型供有需要的市民租賃。圖為二房型雙人房樣品屋實景。 圖／台中市政府 提供

租金方面，住宅處說明，南屯建功1號好宅營運第1年租金以市價5折出租，租金含管理費二房型9,000-9,800元，三房型12,700元，經濟實惠的價格期盼能減輕租屋族的住宅負擔。

三房型客廳樣品屋實景，通風採光良好。 圖／台中市政府 提供
三房型客廳樣品屋實景，通風採光良好。 圖／台中市政府 提供

住宅處強調，此次受理方式除臨櫃投件及郵寄申請外，也提供線上申請方式供民眾遠端申請，申請人可於受理期間至台中市社會住宅17租網站填寫申請資料及上傳相關證明文件，網路申請為24小時開放，民眾可多加利用。如有相關問題，也可至台中市政府住宅發展工程處網站查詢，或電洽04-22289111分機64601-64605。

為落實居住正義，照顧市民居住權益，台中市政府持續推動社會住宅。在數量方面，目前台中社宅第1、2階段總興辦量已達7,146戶（含已完工1,411戶，興建中4,560戶，規劃中1,175戶），其中第1階段目標為111年興辦5千戶，已於去年6月提前達標；品質方面，市府注重工程品質及業務管理維護，以「比豪宅更好的好宅」為目標，秉持不斷開工及完工的決心，與中央、民間建商攜手合作，力求公私協力，質量並進，不斷推升社會住宅興辦戶量。（台中市政府 廣告）

台中市政府住宅發展工程處網站：https://thd.taichung.gov.tw/

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