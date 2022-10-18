南投縣青壯年9萬餘人疫苗接種近半年 疫苗效益將下降
南投縣衛生局統計全縣18至49歲民眾約有9萬餘名，此一族群最後一次接種新冠疫苗為今年4至5月間，迄今已將近6個月；因應邊境開放政策，呼籲民眾留意自身疫苗接種間隔時間，符合接種資格者，盡快前往合約院所接種次世代疫苗，畢竟疫苗效益會隨著時間而下降，尤其是已經打過康復過的確診者，再打疫苗可以大幅增加混合免疫效果。
局長陳南松表示，疫苗接種超過8個月，保護力將只剩三成，今年5月是國人追加劑施打最高峰時間，當時產生的疫苗保護力已隨著時間下降，然而新冠病毒Omicron亞型變異株具有傳播力強、具免疫逃脫能力、單株抗體預防效果下降等三大特性，造成確診者容易再次確診，沒確診過的民眾也容易被傳染，但接種次世代疫苗，可以有效提升對變異株病毒的抵抗力。
陳南松並說，台灣國境解封會繼續進行，國內疫情目前仍處在高原期，但重症沒有增加，中央流行疫情指揮中心公布上周境外移入及本土Omicron變異株監測結果，境外移入首度出現BQ.1.1與XBB型變異株，BF.7也再增加1例，目前本土病例主流病毒株則是BA.5占98%，呼籲民眾仍要保持「戴口罩、勤洗手、完整接種疫苗」等個人防護措施，提升自我保護力。
新冠疫苗與前一劑間隔3個月即可再接種，若民眾曾為確診者，請自確診日（無症狀感染者）起3個月後再接種。提醒民眾可先撥打電話預約接種，節省排隊等候時間，記得攜帶健保卡以及新冠（COVID-19）疫苗接種紀錄卡（小黃卡），前往縣內各合約院所進行預約，詳見https://reurl.cc/RX723e。
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