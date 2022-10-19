張碩芬以個人留學經驗 致力推動雙語教學與親子樂活場所

桃園市近幾年來，受到房價較雙北便宜、育兒補助不斷升級、通勤及生活圈與雙北相鄰近等因素，成為六都人口成長最快速、平均年齡最年輕城市。面對許多小家庭、小資族等年輕人選擇桃園安家定居，市議員候選人張碩芬以自己曾在美國求學，工作又與國際教育服務相關經驗，認為桃園市應該要積極推動雙語教學與親子樂活場所，服務並紓解前來桃園安居的年輕家庭。

桃園市八德區市議員候選人張碩芬以自身留學經驗，致力於推動雙語教學，提升教育的國際視野。 圖／張碩芬競選辦公室 提供

主訴求為「八德加分」的市議員候選人張碩芬說，她從下定決心參選的那一刻起，關心的議題除了延續八德的好，更要把自己在美國留學多年的經驗，以國際的視野提升教育，並打造「青銀共好」的城市目標，共同擘劃八德區未來的願景！

張碩芬表示，最近跑行程時，深刻感受到桃園許多父母，非常重視孩子的教育，其中又以雙語教育更為父母最關心。她以自己曾在美國求學，回台後的工作又與國際教育服務相關，發現台灣填鴨式教學與歐美國家教育方式的不同，在台灣接受過「雙語教育」的孩子，不見得馬上就能適應國外的學習環境。

張碩芬深知「雙語教育」不應該只是死背英文單字的英語課，而是要讓學生透過師生間自然互動或是在玩樂中自然學習，打造出沉浸式的教學方式和多元的學習環境，讓孩子從小喜歡英語，讓英語在生活中普及化。

主訴求為「八德加分」的市議員候選人張碩芬，要讓雙語教育從生活中，自然互動的學習起。 圖／張碩芬競選辦公室 提供

張碩芬認為，孩子在學校的英語學習階段，老師扮演極為重要角色，外籍師資嚴重不足的情形下，要營造出完全英語生活化的學習環境，政府部門應該多鼓勵和輔導受過專業教學訓練的老師，進修培訓雙語專長，並且建構桃園市的專業語言教師資料庫，師資定期進修及培訓，改變教學方法，藉此提升桃園英語學習的成效，當環境和師資都建構完整，孩子也能快樂的學習，透過學習打開孩子的國際視野，未來也能輕鬆和國際接軌，而提昇國際競爭力！

八德區議員候選人張碩芬提出，建構桃園市的專業語言教師資料庫，改變教學方法，提升桃園英語學習的成效。 圖／張碩芬競選辦公室 提供

張碩芬強調，孩子成長過程中，除了學校教育之外，家長也很注重陪伴。她以八德區為例，各公園內應備有親子彈性活動空間及共融式遊樂場，八德埤塘生態公園、保一總隊大湳營區轉型的大湳森林公園，市府應該進行更完整的規劃，投入跨局處的資源，朝著營造一個結合文創、觀光、農創特色的樂活場域，成為例假日時，父母們帶著孩子休閒的最優先選擇。