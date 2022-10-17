從偏鄉到一技之長！張淑芬的智慧公益 半導體一起「技職培力」

「你不一定要是學科第一名，找到喜歡的專長，也能夠出人頭地，擁有謀生的能力！」台積電慈善基金會董事長張淑芬充滿勵志的致詞，為2022年「SEMICON Taiwan國際半導體展」，揭開有別以往的序幕。

超過30家台灣半導體企業、包含台積電在內，向高中技職的學生招手，加入半導體產業行列。表面上，大家只看見半導體產業找人才，實際上，背後卻蘊藏充滿智慧的意涵---培養孩子「一技之長」，是翻轉偏鄉教育的新解答。

促使半導體把目光投向高中技職的幕後引路，是張淑芬帶領台積電慈善基金會，用10年積累的經驗與智慧，不只做課輔，也啟發的偏鄉「技職培力計畫」，讓台灣過度強調單線道學科發展的教育，終於有了化學變化。

如今，整個半導體產業開出「技職人才」第一槍，創造「偏鄉到就業」關鍵拼圖，而更令人興奮的目標，是讓「技職人才」擴及到百工百業，如同張淑芬殷切期許的「人盡其才、根留家鄉」。

2022年「SEMICON Taiwan國際半導體展」，台積電慈善基金會、SEMI、104人力銀行共同舉辦「技職人才培育講座」，啟動用才新思維。 攝影／謝茜雲

● 半導體產業接棒！給孩子展現自信、一技之長舞台

全球科技年度盛事「SEMICON Taiwan國際半導體展」，今年特別不一樣，當會場內外都在關注產業脈動，由SEMI、台積電慈善基金會、104人力銀行的「技職人才培育講座」，讓就讀技職體系的孩子們，一躍成為這個主題中最大的亮點。

「半導體」與「技職」在這裡激盪新的火花，當高中技職的學生與家長，在台下聚精會神聆聽，發問、舉手樣樣來，感觸最深的人，絕對是台積電慈善基金會董事長張淑芬。

「你不一定要是學科第一名，找到喜歡的專長，也能夠出人頭地，擁有謀生的能力！」台積電慈善基金會董事長張淑芬相信，培養孩子「一技之長」，是除了課輔加強外，翻轉偏鄉教育的新解答。 攝影／謝茜雲

始終讓自己走在公益第一線的張淑芬，踏遍台灣偏鄉，所見與所聞，讓她意識到「除了資源與資金，更應該給孩子自信。」其中，培養孩子展現自我的一技之長，找到人生方向、不會對未來迷惘，是一大關鍵。

為此，台積電慈善基金會構思偏鄉「技職培力計畫」，除了透過一些需要資源的大學生去協助課輔，強化英數閱讀素養外，也讓孩子學習專業、及早對接就業，從最初幾間企業夥伴試辦，到整個半導體產業響應擴大，「超過10年時間，終於我們做的事情，獲得大家認同！」張淑芬言談之中，滿是欣慰。

● 從偏鄉「教育」到「培力」 台積電公益慈善「會進化」

近年台灣的教育趨勢，在家長期待及升學主義影響下，讓偏鄉教育的資源，更多是挹注「國、英、數、理」學科領域，也導致技職學生一窩蜂選擇繼續升學，讓講求實務操作技職優勢，也逐漸流失。

10年前，台積電慈善基金會就關注偏鄉教育，從「學科教育」到「多元課程」，鼓勵孩子適性發展，直到某天走訪偏鄉，一個念頭在張淑芬腦中閃過，「開設課後輔導，但如果孩子不擅長唸書，我們是不是在強迫孩子唸書？」這就是張淑芬偏鄉教育的三支箭。

根據104人力銀行資料，台灣半導體產業迫切需要高中職技術人才，去年台灣半導體產業所釋出的高中職學歷職缺數增加133%。 攝影／謝茜雲

張淑芬提到，很會念書的孩子，或愛唸書卻沒資源的孩子，都會有人給予幫助，「所以我們也要關注的，是不擅長唸書的孩子」。

充滿細緻的觀察，造就有智慧的計畫，從最初「教育」轉向「培力」，這也是台積電慈善基金會的偏鄉「技職培力計畫」絕妙之處，原來慈善與公益，真的會進化！

藉由串接企業夥伴、技職學校、地方政府的合作，讓高職學生及早接觸產業，台積電慈善基金用3年時間論證，例如號召大金空調、樂活生技、HAPPY HAIR快樂髮型等，找回「教育本身就是走向就業」初衷，也促成半導體產業跟進。

● 高中技職的十字路口 給孩子視野更寬廣

好的創新點子，也要時間醞釀，「很多技職學生，畢業不一定有就業機會，或找不到求職方向。」但作為參與「技職培力計畫」種子學校，包括佳冬高農、恆春工商、北港農工，受邀出席座談，分享不約而同發現的微妙變化。

來自國境之南屏東的佳冬高農校長林鴻源、恆春工商校長蔡俊彥都發現，與台積電、大金空調、屏東縣政府合作，讓有意願的孩子，實務冷氣裝修，以往畢業大多選擇服務業，現在「孩子視野更寬廣」，甚至願意在冷氣產業進修賺取更好的薪水。

台積電慈善基金會、SEMI、104人力銀行舉辦的「技職人才培育講座」，台下的高中技職的學生與家長們，積極詢問與交流。 攝影／謝茜雲

由台積電攜手樂活生技、雲林縣政府，教導北港農工孩子們一技之長，用尖端技術栽種高經濟作物香檳茸，北港農工校長楊長鉿笑說，「起初很多孩子驚訝，他們真的有機會成為科技人才嗎？」不僅今年招生率提升，期待更多產業企業響應。

而改變的漣漪，擴散至半導體。根據104人力銀行資料，台灣半導體產業迫切需要高中職技術人才，去年台灣半導體產業所釋出的高中職學歷職缺數增加133%，且給薪逐年攀升，高中職人員平均月薪，較2020年上升11%。

「技職是中堅、扎實的力量！」SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，半導體產業持續發展，對人才需求水漲船高，而眾多的技職人才，就是企業重要力量，這次攜手台積電慈善基金會、104人力銀行，共同發起「全國高職技術人才就業計畫」，盼結合產業力量、啟動用才新思維。

● 培育專長能謀生、也能出人頭地 把愛與希望留在家鄉

當張淑芬被問到，從起心動念到逐步實踐，是否感覺一切都苦盡甘來？她停頓想了一想，笑說「看見孩子們發亮的眼神，你心裡就會知道，我們堅持做這件事情，一切都是值得」。

2022年「SEMICON Taiwan國際半導體展」，超過30家台灣半導體企業、包含台積電在內，向高中技職的學生招手，加入半導體產業行列。 攝影／謝茜雲

事實上，台積電慈善基金會持續從「源頭」做起，台積電慈善基金會也與政府合作，在體制內共同尋找最適解。為引領偏鄉學生的職涯探索與適性發展，與104人力銀行合作，邀請104種不同職業的工作者拍攝「職人Vlog」影片，介紹各行業樣貌，並搭配學校老師及教育局處「興趣何倫碼」測驗，激勵偏鄉學生未來的就業想像，不再受限於原來視野。

「你不一定要上最好的大學，只要有一技之長，什麼都可以嘗試，都能成為社會的重要人物！」這是張淑芬給孩子與家庭的勉勵，也是她在「智慧公益」的始終如一。

張淑芬與台積電基金會，打開「偏鄉教育」另一扇門，當更多企業響應、讓培力遍地開花，在可預期的未來，孩子不用再為「北漂」糾結，有了專業就能「在地就業」，讓偏鄉不再是偏鄉。