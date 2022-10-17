溼冷季節 蘇揆指示緊盯疫情與流感趨勢

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聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
今天是指揮中心成立的第1002天，這段時間以來累積的行政及管理經驗非常難得，各部會在此期間所建立的團隊溝通與合作模式如能持續累積，也將有助於台灣整體國力的提升，請指揮中心與各部會在防疫上的最後一哩路持續努力，對於得來不易的防疫成績也應向國人加強說明。圖／行政院提供
今天是指揮中心成立的第1002天，這段時間以來累積的行政及管理經驗非常難得，各部會在此期間所建立的團隊溝通與合作模式如能持續累積，也將有助於台灣整體國力的提升，請指揮中心與各部會在防疫上的最後一哩路持續努力，對於得來不易的防疫成績也應向國人加強說明。圖／行政院提供

行政院長蘇貞昌今上午召開擴大防疫會議指出，今天是指揮中心成立的第1002天，這段時間以來累積的行政及管理經驗非常難得，各部會在此期間所建立的團隊溝通與合作模式如能持續累積，也將有助台灣整體國力的提升，請指揮中心與各部會在防疫上的最後一哩路持續努力，對於得來不易的防疫成績，也應向國人加強說明。

指揮中心表示，全球疫情略升後近一週持平，總體約上升2%，隨多數國家陸續恢復常態，新增病例數可能增加，北半球進入秋冬季節，呼吸道疾病國際傳播風險可能漸升高，而BA.5變異株仍為全球主流株，佔比約76.2%，仍需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變。

指揮中心表示，國內疫情穩定，輕症/無症狀者為99.57%，近期隨大活動持續舉辦、邊境開放及進入呼吸道病毒流行季節，須密切關注重症高風險族群及後續疫情趨勢，並留意國際移入變異株特性以及對疫情造成的影響。

指揮中心指出，本月13日調升入境入境總量為15萬人/週、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫等措施，首三日（10/13-15）入、出境人數均明顯增加，平均每日入境1萬1130人次，較前一月增加近兩倍，首三日入境有症狀旅客佔0.12%，皆配合唾液採檢及優先搭乘防疫車輛。此外，各縣市防疫旅宿已回歸常態經營，業者並依規定清潔、消毒，交通部觀光局將持續輔導，協助防疫旅宿業者儘速走過過度整備期間，回歸常態經營。

此外，指揮中心表示，目前確診個案分流收治量能以及確診中、重症個案收治量能皆充足無虞，同時也兼顧非確診民眾一般急、重症之就醫、住院需求，醫院病床量能皆在掌控之中，而有關治療／預防COVID-19藥物庫存充足，將持續增購／供貨以因應疫情需求。

蘇貞昌表示，本月13日進入國境解封的第二階段，開放觀光團出、入境，請指揮中心與交通部與業者持續宣導及溝通，確實落實並隨時檢討精進入境團體旅遊之相關指引，以降低國際間人群流動所增加疫情變化的風險。此外，近日進入濕冷季節，請指揮中心隨時緊盯疫情以及流感等呼吸道病毒流行趨勢，備妥各類疫苗及藥物的安全存量，兼顧預防及治療量能。

新冠肺炎 COVID-19

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