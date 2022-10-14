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迎接邊境解封 蔡總統：郵輪明年79航次可吸34萬人次

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
郵輪解封明年79航次吸34萬人次，蔡英文：已做好萬全準備。記者游明煌／攝影
郵輪解封明年79航次吸34萬人次，蔡英文：已做好萬全準備。記者游明煌／攝影

昨天邊境解封第一天，蔡英文總統到桃園機場了解空運，今天到基隆了解海運解封，蔡英文說，因應郵輪開放已做好萬全的準備，「我們已經準備好要迎接更多的郵輪旅客來到台灣」，明年預計來基隆靠港的郵輪，已經有79航次，可吸引34萬人次造訪。

蔡總統表示，昨天是邊境解封的第一天，她到桃園機場了解空運解封的狀況，針對空運希望逐年恢復疫情前的1186萬觀光人次，交通部在每個階段的目標，會全力衝刺，努力拚達標。

蔡總統指出，在海運方面，港務公司、交通部及基隆市政府為了因應開放，真的很努力也做好萬全的準備。基隆曾被「亞洲郵輪領袖平台」評選為「亞洲最佳國際郵輪母港」，在疫情前，一年吸引超過94萬人次造訪。疫情對郵輪業造成不小的衝擊，「所有相關的業者，都辛苦了」。

總統談到，回顧疫情初期，在2020年7月推動郵輪國內跳島及環島航線，當時台灣是亞洲第一個郵輪復航的國家。現在邊境解封，「我們已經準備好要迎接更多的郵輪旅客來到台灣。」

總統指出，明年預計來基隆靠港的郵輪，已經有79航次，可吸引34萬人次造訪。由於航運復航的前置作業，無論是人力、物力或時間，都比空運還要來得多，政府會全力協助業者，盡速恢復疫情前的榮景。

總統說，基隆市，這幾年來，在市長林右昌、立委蔡適應努力之下，基隆持續進步發展，努力成為「東亞國際郵輪營運中心」。

「東岸郵輪旅客大樓空中花園」，是基隆市政府和港務公司共同合作的成果，是熱門的打卡景點，總統也特別在花園前拍照。另外，「西岸旅客中心」在今年5月已經完工，未來通關效率還會再提高。

隨後，總統在港務人員導覽介紹下，視察東岸基港大樓候船大廳、郵輪旅遊通關作業、免稅商店、登輪走廊及頂樓空中花園，了解旅客入境檢疫方式及出境動線規畫。

交通部長王國材、基隆市長林右昌、立委蔡適應、台灣港務公司董事長李賢義等出席陪同。

郵輪解封明年79航次吸34萬人次，蔡英文：已做好萬全準備。記者游明煌／攝影
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郵輪解封明年79航次吸34萬人次，蔡英文：已做好萬全準備。記者游明煌／攝影

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