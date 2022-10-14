不放棄每位學生 中市輔導中輟生績效晉升六都第二

教育部公布110學年度國民中小學學生中途輟學及復學輔導評比結果，台中市復學率自上一個學年度提升3.93%，達93.98%，六都排名從第三名進步為第二名；輟學率部分，在六都中排名第二，輟學率自0.08%下降為0.07%，輟學率持續下降。

學生輔導諮商中心方案活動。 圖／台中市政府 提供

「孩子們都是台中的寶貝！」教育局長楊振昇說，市長盧秀燕珍愛每個孩子，教育局及學生輔導諮商中心加強對中輟生的輔導，秉持教育與輔導專業，確保學生發展最佳利益，提供完善的中介教育場域，與各級學校、社政、警政、衛政、勞政、司法、民間團體如張秀菊社會福利慈善事業基金會、小北百貨、春水堂攜手，以及個人工作室如美甲美睫、烘焙坊、咖啡店、私房料理、樂器行、陶藝、木工、刺繡、農莊果園、心理諮商所等網絡單位合作，辦理多元型態的外展方案，一起陪伴中途輟學生在生命轉彎處，體驗不同的人生風景，完成國民義務教育，建立自信心與培養良好品格。

教育局及學生輔導諮商中心與民間團體如張秀菊社會福利慈善事業基金會、小北百貨、春水堂攜手合作。 圖／台中市政府 提供

教育局分享，小文(化名)就讀國中二年級時出現社交畏懼症狀，經由學生輔導諮商中心專業輔導員陪伴及訓練，成功克服恐懼，並順利完成國中教育會考，進入高中就讀。

台中市珍愛每位學生，在輔導中輟生績效中晉升六都第二。 圖／台中市政府 提供

教育局強調，部分高關懷學生或中輟生，在完成國民義務教育後，無論選擇升學或就業，教育局及學生輔導諮商中心仍持續陪伴，展現愛與關懷，以及善盡教育人員與專業輔導員的責任。(台中市政府廣告)