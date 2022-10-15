解封不放鬆 雲林縣打造防疫典範

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒至今已超過2年，當中疫情發展動向可謂是起起伏伏，大大衝擊國人的健康與生活品質，而雲林縣政府自始兢兢業業，不論是在防疫物資調度、疫情快篩服務、疫苗接種服務、兒童照護方案、開發智慧e化派案，乃至於心理諮商措施，結合生理、心理的防疫策略，希望能全方位的捍衛每一位雲林縣民的健康。

雲林縣政府全方位捍衛每一位雲林縣民的健康。 圖／雲林縣政府 提供

自疫情初期，雲林縣政府即超前部署與各醫療院所協調，分別設置雲林縣清空病房儀表板及雲林縣專責病房調度儀表板，協助掌握各醫院患者收治情形，讓資訊公開、透明，攜手合作對抗疫情；此外，由於臺大雲林分院是雲林在地唯一重度級急救專責醫院兼傳染病應變醫院，為避免排擠非重症病人醫療量能，雲林縣衛生局特別協調成大斗六分院成為傳染病備援應變醫院，以增加患者收治量能，並建立起雙向轉診制度，整合調度有限的醫療資源，確保縣內有足夠的醫療量能。

另外成立疫情快篩專案，針對不同的情況分別以專案方式包含社區熱點快篩站、車站快篩站、企業快篩及北農COVID-19群聚案規劃快篩策進作為，以提升縣內篩檢量能及提高民眾篩檢可近性，除六大責任醫院外，更積極鼓勵社區醫院及基層診所加入提供篩檢行列，以及早發掘社區中潛在病例，即時圍堵社區COVID-19疫情擴散，更規劃 「六大衛星快篩計劃」，以六個衛生所衛星點為縣內六大行政分區成立定時定點的社區篩檢站。

雲林縣政府針對不同的情況成立專案，希望有效圍堵COVID-19疫情擴散。 圖／雲林縣政府 提供

疫苗接種方面，雲林縣政府不僅積極鼓勵縣民施打疫苗，更偕同縣內鄉鎮市公所開設快打站，希望藉此降低縣民染疫的風險，並有效降低患者的中重症的機率；尤以學童部份最為顯著，依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，截至今年9月上旬，雲林縣5歲至11歲幼（學）童完成第一劑接種率為88.6%，是全國第一名，為提升校園防疫能量，雲林縣政府自111年9月份起，推出「安心接種巡迴專車」措施，以邀請專業醫師團隊提供學校位置偏遠的學（幼）童BNT疫苗接種服務，由專業醫療團隊、衛生所跟學校跨單位合作，共同提升校園群體免疫力，對抗隱形病毒。

雲林縣政府鼓勵5歲至11歲幼（學）童完成疫苗接種，積極提升校園防疫能量。 圖／雲林縣政府 提供

此外，鑒於現今遠距智慧醫療科技應用的突破，雲林縣政府也攜手臺大醫院雲林分院陸續推出創新措施，包括「安心雲林ｅ院聯防-兒科COVID KIDs-NET-六星共照服務」，提供全新的智慧遠距兒科諮詢模式，藉由兒科醫師與急診醫師共同遠距合作，釐清急診室兒童患者的狀況，避免不必要的轉診，也減輕家長的擔憂；同時，建立起臺大雲林分院及特定醫院確診兒童就醫綠色通道，並與15家幼兒專責診所共同加入COVID-19居家照護團隊，促使縣內居家照護的兒童都能方便就醫，值得一提的是，雲林縣衛生局還和臺大雲林分院合作開發COVID-19居家照護平台，並邀請若瑟醫院等專責醫療機構共同參與，以系統智慧化管理龐大的居家照護個案，照顧有需要的確診鄉親。

不僅如此，疫情蔓延至今，也衝擊許多國人的生活，間接衍生出的部份國人身心健康的議題，因此雲林縣內20鄉鎮市衛生所皆有免費心理諮商服務駐點，於疫情期間在嚴守防疫措施的情形下，也持續提供諮商服務，於110年至今服務超過2000人次；同時，因應疫情隔離措施，患者或居家檢疫在隔離期間，雲林縣社區心理衛生中心皆持續進行關懷服務，並提供相關醫療資訊或引導線上看診，積極協助轉介適當的求助資源與管道，希望能透過生理、心理的照護，建立起全面性的防疫網絡，以保障每一位雲林縣民的健康。

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