【專家之眼】為何故宮南院該廢了？

早在故宮南院籌備期間，就有專家預言它會成為全國最大的蚊子館。這絕非危言聳聽，也不是存心詛咒、唱衰，因為台東的國立史前博物館，就是前車之鑑。以區域平衡為由，把大型博物館建在人跡罕至的地方，終將難逃蚊子館的噩運。

果不其然，南院自2015年底開館後不到兩年，人潮便大幅衰退。2017年6月進場人數不到前一年同期的一半；單日最慘不到300人；走道還出現工作人員多於遊客的場景。為此，林正儀院長於2018年初發下豪語，要再砸101億推「新故宮計畫」，期望在四年內，把故宮人次從低於600萬提升到800萬。

然而，受到兩岸關係惡化的影響，故宮人次不但未如預期提升，反而自2018年起，南北兩院合計跌落500萬大關，2020年後，更受到疫情衝擊，總計不到200萬。

在天災與人為因素夾擊下，故宮卻在2020年對外宣稱，南院已經擺脫了蚊子館的稱呼：2019年參觀人數回升到百萬以上，2020年南院首度超越了北院。今年吳密察院長甚至說，北院已看不見南院車尾燈。所以，南院打破了魔咒、創造了奇蹟嗎？恐怕未必。

根據故宮統計，2020年南院的總參觀人數為105萬5,381人，看起來是超過了北院的64萬2,163人。然而實際上，真正屬於南院核心的文物展示廳，參觀人數只有44萬8,871人，還不到北院的七成。換句話說，就博物館本身而言，其實是「南院看不見北院的車尾燈」。

所謂的超過105萬人次，是加上了兒童創意中心的28萬8,890人，館內推廣活動的9萬4,232人，以及園區推廣活動的22萬3,388人。這些數字的疑點頗多。

首先，重覆計算的可能性很高。譬如免門票的兒創中心，往往是展廳的觀眾順帶到此一遊。其次，園區沒有刷票的管理機制，如此「精確」的園區推廣活動人數，從何而來？無論如何，故宮砸重金，多少刺激了南院的人氣，可惜增加的人氣主要是在展示廳外的園區，與博物館本身的展覽無關。

根據媒體報導，自2020年開始，南院夏夜在廣場舉辦水舞暨無人機群飛展演活動。三年來，總共花費了四千多萬。其中無人機群飛，每場短短不到20分鐘便燒掉200多萬，尤令人咋舌。

無人機群飛和煙火類似，都是成本高、內涵低的聲光科技展示，雖然可以給觀眾帶來短暫的感官刺激，卻無助於精神生活的充實。它的效果還不如一場演唱會，因為優質的演唱可以餘音繞樑，三日不絕於耳，好的歌詞也值得反覆品味。所以世界各博物館也舉辦音樂會，與展示相映成趣，都是兼具知性與感性的學習。故宮北院的週末音樂會已舉辦多年，成本也低，比無人機划算又有意義多了。

南院為了挽救蚊子館的噩運，用盡千方百計，反而變成了金錢的無底洞。上個月，斥資32億的南院二館終於開始動土。怎麼就沒人問，南院本館展示廳的觀眾已經夠少了，再砸幾十億蓋二館，就能重新吸引更多民眾參與？還是製造另一個大蚊子館？

既然蚊子館已是南院擺脫不了的宿命，何不乾脆別執著於人次的迷思，好好經營博物館的本業，加強其社教功能。否則，再這麼無止盡地灑錢，本末倒置又事倍功半，還不如廢掉南院算了。