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外媒記者團參訪健保署 署長李伯璋分享改革理念
來自21個國家、25名記者的國際媒體記者團，本月於外交部安排下參訪國慶大典，今天下午拜會健保署，了解台灣健保成功的經驗，健保署長李伯璋親自簡報健保重要政策與措施，並介紹8月份Springer出版的健保英文專書，以及全民健保自84年3月1日實施以來保障全民健康的成就。
此次國際媒體記者團包括美國、日本、紐西蘭、瑞典、瑞士、法國、希臘、捷克、立陶宛、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、巴拉圭、厄瓜多、墨西哥、祕魯、約旦、斯里蘭卡、馬紹爾、帛琉、斐濟及索馬利蘭等21國25名記者。
李伯璋分享近年來健保署推動的分級醫療、健保APP、虛擬健保卡等創新作法，以及全球新冠疫情中如何以創新的數位健康照護應用，守護國人健康，而健保APP從104年12月底10萬人使用，至今年6月29日已突破1千萬人使用。
為因應後疫情時代的健康挑戰，李伯璋也分享新藥、新科技、新治療方式等，基於使用者付費概念，對全民健保部分負擔調整政策的規劃理念等。李伯璋說，健保署持續提升制度改革及數位健康各項措施，以確保全民健保永續經營，維護台灣民眾健康。
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