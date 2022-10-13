影／國門今解封 王必勝深夜視察桃機準備狀況

台灣邊境因新冠肺炎疫情影響封鎖2年多，終於在今天（13日）0時起重啟國門實施入境「0+7」規定，每周入境人數也調整為15萬人次。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也在昨天（12日）深夜到桃園國際機場視察邊境解封的準備狀況。王必勝說，動線安排上應沒什麼問題， 再針對一些細節調整一下就好，相信13日國門解封時都會很順利。

國門於今天解封，昨晚最後一班抵達桃機的旅客下機後，桃園機場各單位就立即進場展開拆除作業，將過去為了防疫所做設施等進行整理，移除警示立牌、標語、消毒毯等防疫用具，趕在13日凌晨恢復疫情前狀態。

王必勝表示，先前曾到機場視察過，桃機公司跟疾管署北區管制中心也一直有在討論快篩試劑的發放地點，也陸續在領取快篩的動線上做過調整，今天來看看解封準備，動線安排上應沒什麼問題， 再針對一些細節調整一下就好，相信13日國門解封時都會很順利。

邊境檢疫實施入境「0+7」規定，機組員檢疫規定也同步放寬，但有消息傳出部分航空公司對機組人員的檢疫規定似乎與指揮中心的規定有落差。王必勝對此表示，指揮中心只有一個規定、一個指引，就是希望相關人員到了自己居住處所或旅館後做一次快篩，接下來如果要外出的時候，必須要有兩天之內的陰性篩檢結果，若有症狀時也要快篩，指揮中心的指引就是這樣子。

王必勝指出，至於個別的企業要再加強管理，只要是在合理的範圍之內，那就由企業自主，如果員工有意見可以跟公司反應，需要指揮中心的意見或見解，也可以跟指揮中心討論。