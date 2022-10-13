影／國門今解封 王必勝深夜視察桃機準備狀況

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
昨晚最後一班抵達桃機的旅客下機後，桃園機場各單位就立即進場展開拆除作業，疫情期間販賣電話卡的業者也將影印機、桌椅等用品撤除。記者黃仲明／攝影
昨晚最後一班抵達桃機的旅客下機後，桃園機場各單位就立即進場展開拆除作業，疫情期間販賣電話卡的業者也將影印機、桌椅等用品撤除。記者黃仲明／攝影

台灣邊境因新冠肺炎疫情影響封鎖2年多，終於在今天（13日）0時起重啟國門實施入境「0+7」規定，每周入境人數也調整為15萬人次。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也在昨天（12日）深夜到桃園國際機場視察邊境解封的準備狀況。王必勝說，動線安排上應沒什麼問題， 再針對一些細節調整一下就好，相信13日國門解封時都會很順利。

國門於今天解封，昨晚最後一班抵達桃機的旅客下機後，桃園機場各單位就立即進場展開拆除作業，將過去為了防疫所做設施等進行整理，移除警示立牌、標語、消毒毯等防疫用具，趕在13日凌晨恢復疫情前狀態。

王必勝表示，先前曾到機場視察過，桃機公司跟疾管署北區管制中心也一直有在討論快篩試劑的發放地點，也陸續在領取快篩的動線上做過調整，今天來看看解封準備，動線安排上應沒什麼問題， 再針對一些細節調整一下就好，相信13日國門解封時都會很順利。

邊境檢疫實施入境「0+7」規定，機組員檢疫規定也同步放寬，但有消息傳出部分航空公司對機組人員的檢疫規定似乎與指揮中心的規定有落差。王必勝對此表示，指揮中心只有一個規定、一個指引，就是希望相關人員到了自己居住處所或旅館後做一次快篩，接下來如果要外出的時候，必須要有兩天之內的陰性篩檢結果，若有症狀時也要快篩，指揮中心的指引就是這樣子。

王必勝指出，至於個別的企業要再加強管理，只要是在合理的範圍之內，那就由企業自主，如果員工有意見可以跟公司反應，需要指揮中心的意見或見解，也可以跟指揮中心討論。

桃機公司表示，13日0時起將配合調整相關措施，包括取消健康憑證審查、撤除分流動線及指標、取消入境旅客用餐及購物限制、開放淋浴間、戶外吸菸室等公共服務設施，以及開放無症狀入境旅客得搭乘大眾運輸工具。

昨晚最後一班抵達桃機的旅客下機後，桃園機場各單位就立即進場展開拆除作業，將過去為了防疫所做設施等進行整理，移除警示立牌、標語、消毒毯等防疫用具，趕在13日凌晨恢復疫情前狀態。記者黃仲明／攝影
昨晚最後一班抵達桃機的旅客下機後，桃園機場各單位就立即進場展開拆除作業，將過去為了防疫所做設施等進行整理，移除警示立牌、標語、消毒毯等防疫用具，趕在13日凌晨恢復疫情前狀態。記者黃仲明／攝影
昨晚最後一班抵達桃機的旅客下機後，桃園機場各單位就立即進場展開拆除作業，檢疫協勤人員將以往入境旅客繳交健康聲明的審單區撤除。記者黃仲明／攝影
昨晚最後一班抵達桃機的旅客下機後，桃園機場各單位就立即進場展開拆除作業，檢疫協勤人員將以往入境旅客繳交健康聲明的審單區撤除。記者黃仲明／攝影
王必勝希望快篩試劑不要裝在紙箱內，防疫時也要注重國門觀感。記者黃仲明／攝影
王必勝希望快篩試劑不要裝在紙箱內，防疫時也要注重國門觀感。記者黃仲明／攝影
王必勝領取快篩試劑後，接著領取傳單，看看有無需要調整之處。記者黃仲明／攝影
王必勝領取快篩試劑後，接著領取傳單，看看有無需要調整之處。記者黃仲明／攝影
王必勝希望第一線人員盡量發放傳單，避免旅客停留造成動線壅塞。記者黃仲明／攝影
王必勝希望第一線人員盡量發放傳單，避免旅客停留造成動線壅塞。記者黃仲明／攝影
王必勝親自領取快篩試劑，看看有無需要調整之處。記者黃仲明／攝影
王必勝親自領取快篩試劑，看看有無需要調整之處。記者黃仲明／攝影
檢疫協勤人員將疫苗排列於桌面，以利發放給入境旅客。記者黃仲明／攝影
檢疫協勤人員將疫苗排列於桌面，以利發放給入境旅客。記者黃仲明／攝影
疾管署北區管制中心主任巫坤彬向指揮官王必勝說明領取快篩的動線。記者黃仲明／攝影
疾管署北區管制中心主任巫坤彬向指揮官王必勝說明領取快篩的動線。記者黃仲明／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（中）12日深夜到桃機視察邊境解封的準備狀況。王必勝說，動線安排應上沒什麼問題， 再針對一些細節調整一下就好，相信13日國門解封時都會很順利。記者黃仲明／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（中）12日深夜到桃機視察邊境解封的準備狀況。王必勝說，動線安排應上沒什麼問題， 再針對一些細節調整一下就好，相信13日國門解封時都會很順利。記者黃仲明／攝影
入境旅客若有症狀，需到發燒篩檢站填寫資料，由疾管署人員採檢，再搭乘防疫計程車前往住所。記者黃仲明／攝影
入境旅客若有症狀，需到發燒篩檢站填寫資料，由疾管署人員採檢，再搭乘防疫計程車前往住所。記者黃仲明／攝影

桃園機場 王必勝 快篩試劑

延伸閱讀

台灣COVID-19超額死亡 全球第3低

陸驗出新變異株 羅一鈞指國內情況：曾驗出三例境外BF.7、無本土

明起國門解封！首波20團來台 蔡總統、王必勝將赴桃機

王必勝：新增5.2萬例本土個案 連3天低於上週同期

相關新聞

三立、民視 2年獲11億政府標案

國民黨立委費鴻泰昨天質疑，三立、民視最近兩年共獲得政府約十一點四六億元標案，質疑中央機關大撒幣、蔡英文總統挹注特定媒體，...

影／國門今解封 王必勝深夜視察桃機準備狀況

台灣邊境因新冠肺炎疫情影響封鎖2年多，終於在今天（13日）0時起重啟國門實施入境「0+7」規定，每周入境人數也調整為15...

陳耀祥：鏡電視經營問題大 怎上架

時代力量立委邱顯智昨天質詢時指出，相較鏡電視申設與上架的時間，三立iNEWS、華視上架效率卻很快，國家傳播通訊委員會（Ｎ...

Taiwan Plus下載率 僅預期1成2

「國際影音串流平台（Taiwan Plus）」開台一年多，國民黨立委萬美玲昨質疑，目前Taiwan Plus App下載...

2022海外華文媒體報導獎 世界日報奪3大獎

由中華民國僑務委員會舉辦的「2022海外華文媒體報導大獎」12日在台北舉行頒獎典禮，世界日報洛杉磯社記者丁曙以「華人老少...

台股早盤跌破「萬3」大關 金管會主委：我保持信心

．台股經歷昨天大跌近600點後，台股指數今早盤一度跌破「萬3」大關，金管會主委黃天牧上午表示，現在負面情緒蔓延，不知道跌勢會到何時，但台股有基本面「我對台股保持信心」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。