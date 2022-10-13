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高雄鼓山工廠深夜竄烈火…水線橫跨軌道 輕軌為救災停駛

中金院培育智慧金融人才 智泰科技贈「VisLab」AI軟體

文／ 中信金融管理學院 提供

數位金融服務蓬勃發展，中信金融管理學院(下稱「中金院」) 精準對接產業人才需求，為全校課程注入AI人工智慧元素，並在校園打造智慧金融育成空間-66school教室、AI共創教室，積極發展智慧金融，吸引長期投入AI模型訓練軟體開發的智泰科技公司董事長許志青關注，主動捐贈120套「VisLab AI模型訓練軟體」，提供中金院學生更多元的跨域學習需求。

智泰科技許志青董事長(右)捐贈軟體給中金院，與中金院校長施光訓(中)、AI系主任蔡明春(右)合影留念。 圖／中信金融管理學院 提供
智泰科技許志青董事長(右)捐贈軟體給中金院，與中金院校長施光訓(中)、AI系主任蔡明春(右)合影留念。 圖／中信金融管理學院 提供

許志青董事長表示，智泰科技致力於研發人工智慧套裝軟體於生產、民生應用，更深耕各級院校合作推廣AI教育，「VisLab AI模型訓練軟體」是一套AI圖像檢測軟體，能讓學生了解AI如何進行圖像辨識、蒐集資料、深度學習，許董事長很高興能有機會與中金院合作，過去智泰科技已辦理兩屆全國AI圖像辨識應用競賽，也歡迎中金院學生在熟悉軟體應用後加入賽事，為AI應用注入新世代的創意。中金院校長施光訓感謝智泰科技致力推廣AI，施校長也將安排老師接受智泰科技相關培訓，將軟體輔助使用於電腦視覺課程，強化學生軟體應用的實作能力。

「VisLab AI模型訓練軟體」有助於學生了解AI的應用，強化學生的實作能力。 圖／中信金融管理學院 提供
「VisLab AI模型訓練軟體」有助於學生了解AI的應用，強化學生的實作能力。 圖／中信金融管理學院 提供

中金院重視學生於AI人工智慧領域的學習，及跨領域應用的數位能力，自106學年度起推動全校系課程改革，聚焦AI人工智慧、國際金融、行銷科技與法律能力，並陸續設立全臺第一個人工智慧學系與科技金融研究所，今年進一步開設大學部「資訊科技學分學程(IT)」，積極拓展智慧金融育才版圖，培育具全英溝通及AI創新的金融跨域菁英。

中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw

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