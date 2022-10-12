2022台灣創新技術博覽會 資策會展出5項翻轉產業的AI智慧科技

台灣科技最大盛事TIE台灣創新技術博覽會將於10月13日至15日在台北世貿一館展出逾千項創新技術，其中又以日常生活廣泛運用的人工智慧（AI）科技備受關注。財團法人資訊工業策進會（資策會）在現場展示以企業內部重視的防駭資安技術、智慧交通、製造業、養殖漁業等五項跨領域AI解決方案，有助於加速台灣社會及產業數位轉型。

資策會軟體院於2022台灣創新技術博覽會展出「大型車輛駕駛盲區內輪差主動預警系統」，圖為大型車直行時內輪差系統偵測畫面示意。 圖／資策會 提供

為培養台灣產業具備國際競爭力，經濟部技術處每年投入科技專案研發創新技術不餘遺力，支持資策會多領域研發，提升產業轉型的資通訊技術，此次於TIE台灣創新技術博覽會展出的「智慧道路安全警示系統」、「大型車輛駕駛盲區內輪差主動預警系統」、「達人數位分身智慧水產雲系統」、「自動化設備韌性智慧維護系統」、「資安端點分析學習建模技術與攻擊狙殺鏈獵捕平台」，皆針對產業痛點，提出創新的解決方案，不僅在技術獲得國內多項大獎肯定，也於產官學合作，創造多項產業AI落地實證，強化競爭力。

台灣智慧交通技術提升用路人安全俗話說馬路如虎口，尤其台灣大型車、汽、機車、腳踏車等車種複雜的大量混合車流，若再遇到天候不佳、交通標示不清等狀況亦提高交通事故風險，資策會軟體技術研究院（軟體院）參展的全球首創智慧道路技術「智慧道路安全警示系統」，統合車輛、路側及雲端系統，以AI技術為核心，整合通訊、感測器、交通號誌，配合車輛、路側及雲端系統，可全天候進行混合車流影像辨識，高出國際辨識種類十種以上，且在各種天候仍可保持90%以上辨識率，提供高風險事件預警，減少用路人交通事故發生，因此也榮獲2022年人工智慧卓越獎殊榮。

資策會軟體院整合車輛、路側及雲端系統，研發「智慧道路安全警示系統」，圖為行車時路側安全警告示意圖。 圖／資策會 提供

資策會軟體院除了發展混合車流的智慧道路技術，也觀察到台灣每年大型車輛左右轉之交通事故多達1,500件，多數意外原因是視野死角與內輪差所造成。為降低大型車輛車禍發生率，研發「大型車輛駕駛盲區內輪差主動預警系統」，運用AI影像辨識Formosa深度學習資料庫技術，提供大型車輛駕駛視線死角與內輪差之安全警示服務，當汽機車或行人在大型車輛駕駛視線死角或轉彎內輪差距範圍內，系統會以聲音、燈號或影像的方式進行安全警示，根據距離、速度緊急程度主動預警並自動剎車，有效避免行車事故發生。此項技術在去年也獲得中華智慧運輸協會智慧運輸產業創新獎肯定。

打破時間、空間限制，2022 TIE台灣創新技術博覽會即日起至15日於台北世貿1館實體辦理，也推出線上展覽服務至10月20日；資策會提出的5項跨領域AI科技應用於「創新領航館」展出，展覽期間也有國際論壇、技術發表、企業導覽、智財諮詢、一對一洽商媒合等服務，詳細活動內容可至2022 TIE台灣創新技術博覽會官網查詢。

2022 TIE台灣創新技術博覽會實體時間： 即日起至10月15日地點：台北世界貿易中心展覽大樓(台北市信義路五段五號)線上展覽時間：即日起至10月20日線上展覽網址：https://reurl.cc/Zb3NoW