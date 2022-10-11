「明日之鎮」北港成藍綠政見角力議題 實際發展進度曝

雲林北港未來發展連日來成為藍綠縣長參選人交鋒議題。農委會主委陳吉仲昨與民進黨雲林縣長參選人劉建國等人至「雲林農業創新加值園區」預定地會勘，遭縣府抨擊劉發表「囫圇吞棗政見」，綠營今不甘示弱指出，縣府計畫名稱才是一改再改，且未進度不明，理應自我檢討；縣府新聞處長羅楚東強調，整體規劃全面可行且經長期醞釀，問心無愧。

劉建國競選總部副發言人林昀蔚表示，劉與立委蘇治芬等人擘畫為雲林打造生技、科技「雙技」農業首都，卻遭縣府回應是在趕進度，對此縣府去年原說要推動「北港水林產業加值園區」，今年4月變成「大北港產業創生園區」，隔一個月又改成「大北港科技產業園區」，令人無所適從。

日前縣長張麗善在臉書粉絲專頁上宣布，北港糖廠市地重劃工程本月21日開工，會後針對與中央規劃的「大北港科技產業園區規劃案」及其他工程案召開說明會。

縣議員蔡孟真、蔡岳儒指出，縣府並未將北港糖廠市地重劃工程知會經濟部及地主台糖即恣意動工，再指大北港科技產業園區都市計畫案目前尚未進入審議階段，預期2025年才有結果，至少得到2027年才能招商，且此與市地重劃案並無關連，抨擊縣府行夾帶之名，打模糊戰之實。

羅楚東表示，縣府同時推動北港糖廠市地重劃工程及大北港科技產業園區都市計畫程序，開展北港都市發展新腹地，針對遭質疑的大北港科技產業園區都市計畫，已於去年5月發包變更程序，相關規劃依時程進行中，預計後年通過審查進行工程開發，且今年3度至當地召開說明會，全案都有具體落實，並非沒進度。