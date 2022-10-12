打造台中風格美城 第10屆都市空間設計大獎結果揭曉

台中都發局於夏綠地公園舉辦第10屆都市空間設計大獎頒獎典禮。 圖／台中市政府都市發展局 提供

第10屆台中市都市空間設計大獎頒獎典禮4日晚間在國家歌劇院前夏綠地公園隆重舉辦，共頒發8類17個獎項。由市府秘書長黃崇典、都發局長黃文彬及重量級貴賓前市長胡志強接力頒發獎項，中華民國不動產協進會理事長張麗莉、台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄、台中市大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮、台中市建築師公會理事長黃郁文、逢甲大學董事長高承恕、逢甲大學校長王葳等人，均出席共襄盛舉。

秘書長黃崇典於典禮致詞表示，都市空間設計大獎盼樹立起建築設計的良性示範以及正面提升功能，讓更多人，認識自己及關懷自己生活的空間環境，帶動台中整體建築景觀美學的提升。

典禮在國家歌劇院及燈光襯托下別具氣氛。 圖／台中市政府都市發展局 提供

本屆競逐作品高達105件，每件作品難分軒輊、各具特色，從中遴選出22件入圍作品，進而評選出得獎作品，得獎名單全程保密，並於頒獎當日宣布獲獎名單評選委員建築師沈芷蓀表示，空間設計大獎在構思之初希望能以獎勵取代懲罰來鼓勵建設公司，讓優秀的建設公司作為領頭羊帶領都市環境優質成長。歷經14年邁入第10屆以來，已產生了良性循環，建設公司多數以建築設計、施工品質及對都市環境的善意等做為主要競爭目標，讓台中建築風貌一年比一年更好。

本屆建築空間卓越獎及年度空間設計大獎由鄰近草悟道的｢緣溪行｣獲得，設計理念本著里鄰為美並由草悟道的空間獲取靈感，造園概念取自陶淵明詩詞意境使其備具文人雅砌的居住環境，獲得好評。評審特別獎由｢中信商辦大樓｣獲得，建築立面以巨大的松樹為意象，透過彎曲形式面向開放且多元的都市景觀，與周圍的垂直建築進行對話及建立連結，使整棟建築物充滿活力及靈動。

年度空間設計大獎由｢緣溪行｣抱回。 圖／臺中市政府都市發展局 提供

建築空間類經典獎同時為最佳人氣獎由「大毅讚幸福」獲得，傑出獎為「大岩瑜舍」；環境空間類卓越獎為「逢甲大學福星校區公共空間及戶外廣場」、經典獎與傑出獎分別為「綠空鐵道軸線計畫(北段)人行環境改善工程」及「科湳愛琴橋」。

公共空間類卓越獎為「綠川水環境改善工程(興大園道亮點河岸)」、經典獎為「清水國民小學育英樓拆除暨校舍新建工程」、傑出獎為「水綠共生。大地學堂水黎新─南屯黎新公園」；低層建築類卓越獎為「神岡紙博館」、經典獎與傑出獎分別為清水公學校日式宿舍群楊肇嘉先生紀念館及藝文園區」及「南屯區黎明國民小學擴建幼兒園園舍建築工程規劃設計」；規劃類設計獎則由「逢甲大學共善樓」獲得。

都發局局長黃文彬表示，為彰顯本屆大獎的重要性，除了回顧過去及本屆得獎作品外，特別新增｢建築雋永獎｣由｢草悟道｣獲得，此獎項為從歷年得獎作品精選的經典代表，以表揚其開放性、公共性及使用維護效益。草悟道是前市長胡志強任內完成的台中著名景點，此獎項由胡前市長頒予黃崇典秘書長，也象徵空間設計大獎十屆傳承與延續，胡志強於致詞表示在這場盛會中看到了台中建築的過去及未來，誠摯感謝建築師、建築業者等團隊對於台中城市景觀的呵護與用心。

台中市前市長胡志強頒發｢建築雋永獎-草悟道｣予祕書長黃崇典象徵傳承。 圖／台中市政府都市發展局 提供

逢甲大學副校長黎淑婷作為本屆評選委員受訪表示，空間設計大獎邁入第10屆，看到曾經走過的腳印，好的建築不只集中在開發區，更散佈在台中各個角落，美已經在台中擾動，而台中建築風格強調環境與綠的融合，不僅讓這座城市越來越美，也找到了屬於台中建築的態度。

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