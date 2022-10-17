妳是《台北女子圖鑑》林怡姍嗎？門號末三碼有「0、1、3」台灣大哥大請你看Disney+三個月

人氣影集《台北女子圖鑑》全台熱燒，金馬影后桂綸鎂演技大爆棚，飾演的「林怡姍」故事引發高度討論，妳也被燒到了嗎？台灣大哥大推出「尋找林怡姍013」訂閱優惠，只要門號末三碼有「0、1、3」的台灣大哥大用戶，即日起至11月30日單購月訂Disney+，就有機會免費再看三個月讓你輕鬆追劇！

台灣大哥大推出「尋找林怡姍013」訂閱優惠。 表格/聯合新聞網製作

台灣大哥大「尋找林怡姍013」幫小資族輕鬆追劇

Disney+首部原創華語劇《台北女子圖鑑》開播以來，討論度居高不下，桂綸鎂演出的「林怡姍」離開台南，來到台北大都市闖蕩，試圖追尋自己的夢想與新生活，林怡姍為了生活咬牙苦撐、經歷苦澀或無解的戀情，一切成長刻痕如此真實，不少人驚呼「演出我的心聲！」

劇中金句連發，更是寫實到讓人落淚，例如「、「怕窮、怕醜、怕失敗」、「玩過才知道自己要什麼，但你要保護自己不要亂玩」、「睡上去的吧？」、「我有成為想像中的自己嗎？」等，都是粉絲一追再追的關鍵。

台灣大哥大身為Disney+在台灣的獨家電信營運商，體貼更多「林怡姍們」，以「林怡姍」的諧音，獨家推出「尋找林怡姍013」的活動，讓小資族輕鬆追劇。台灣大哥大月租型用戶，只要電話號碼末三碼全為「0、1、3」（順序不論），就可以享受申辦「Disney+單購月訂方案」』，由台灣大幫你買單請你看三個月，讓你享受無負擔追劇。

如果末三碼有包含「0、1、3」任一數字，也可享受「付1個月看3個月」的優惠，支付第一個月Disney+服務月費，台灣大哥大幫你買單續訂後的連續兩個月。以上優惠活動，限透過台灣大哥大Disney+尋找013活動網站申辦，活動即日起開跑，只到11/30為止。

《台北女子圖鑑》主題店 互動拍貼機滿足粉絲

《台北女子圖鑑》除由桂綸鎂親自演出跨度20年的女主角「林怡姍」，劇中也有多達20位一線演員的全明星陣容；男演員包括王柏傑、鳳小岳、林柏宏、張孝全等；女演員則有夏于喬、天心、連俞涵、張景嵐及剛以《華燈初上》入圍第57屆金鐘獎最佳女主角的楊謹華。

台灣大哥大台北威秀門市打造成《台北女子圖鑑》主題 (模擬圖，以現場實景為主) 。 圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大台北威秀門市打造成《台北女子圖鑑》主題 (模擬圖，以現場實景為主) 。 圖／台灣大哥大提供

堅強的鑽石級演員陣容，不僅激起觀眾高度討論，同時伴隨林怡姍台南北上打拼的10位「圖鑑男」10位「圖鑑女」人設，探索台北女子的多樣面貌。為滿足粉絲和偶像互動心願，台灣大哥大在台北威秀據點，打造期間限定的《台北女子圖鑑》主題門市，可見桂綸鎂與友人「台南幫」的主要演出者王柏傑、夏宇喬和林思宇的個人視覺海報現身其中。還有女主角北上後，一路上遇見的台北圖鑑女、圖鑑男組成的主題窗貼，感受主人翁北上打拚，在夢想與現實間拉扯的心情絮語。

現場更有獨家的互動拍貼機，粉絲可選擇金句圖框，尋找哪個角色與個性更像自己。威秀門市還加碼送精美小禮，只要拍照打卡即可獲得《台北女子圖鑑》獨家明信片，將劇中角色的精彩演出紀錄帶回家。

圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大Disney+ 尋找013活動網頁： https://disneyplus.taiwanmobile.com/event/WIT013