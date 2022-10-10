海歸逾400人等待 衛福部：不會放寬牙醫實習單位條件

今年五月立院通過醫師法修法附帶決議，建請衛福部研議於四年內解決外國牙醫系畢業生實習大排長龍等問題，本土牙醫擔心此舉將拖垮臨床教育品質，另質疑牙醫師公會全聯會為幫助高層子女返國繼承家業而遊說立委。對此，衛福部口腔健康司、牙醫師公會全聯會意見一致，認為牙醫訓練教學品質不能妥協，且不可貿然以「偏鄉服務兩年」作為增加實習名額的交換條件，全聯會更否認，為了特定立場去遊說立委。

衛福部口腔健康司副司長賴向華表示，衛福部立場不是贊成或反對，而是站在國家立場尋求解決問題的方案，出國念書的學生人數較難掌握，可確定的是目前等待實習的人數超過四百人。

至於實習單位，賴向華說，衛福部正與各界討論，以確認國內的實際訓練量能，但為了維持品質，不會放寬實習單位的條件，「這部分是無法妥協」。

牙醫師公會全聯會理事長陳彥廷表示，目前國內實習量能很難容納更多實習生，衛福部認為有擴充牙醫人力的必要，就應該設立配套，不能影響到本國畢業生的權益。