南投茶博開幕 許淑華：打造茶葉工藝軸線 創立地方職人學院南投學

匯集各地茶產業的2022「南投世界茶業博覽會」於8日盛大登場。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

邁入第12屆的2022「南投世界茶業博覽會」8日在中興新村隆重登場，活動至16日為止共九天，規模盛大歷年之最，南投縣長參選人許淑華也親自到場，邀請各界愛茶人士及鄉親好友來南投喝好茶。

從名間鄉松柏長青茶、魚池鄉日月潭紅茶、鹿谷鄉凍頂烏龍茶、魚池鄉台茶18號，高至水里信義的玉山茶、仁愛鄉合歡山高山茶等，這些知名的茶品牌通通都來自南投，代表著南投茶的無限潛力，茶博會更匯集各地茶產業齊聚中興新村，吸引不少愛茶人士的採購，加上「巧克力咖啡節」的熱鬧活動，帶領南投產業持續朝國際進軍，許淑華說，我擔任縣長後，會延續這項有意義的活動，讓南投繼續發光發熱。

南投縣長參選人許淑華親自到茶博會，推薦南投好茶。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

除了茶產業發展蓬勃外，南投手工藝匠人技術更是獨樹一格，而這些技術的保存，需急要進行數位儲存，否則工藝匠人老化凋零，傳承出現斷層，將造成南投未來工藝發展的重大損失，對此，許淑華也提出因應作法，未來將積極發展以區塊鏈做為背景技術的虛擬文化資產，設立縣級「地方職人學院」，將南投藝術工藝數位化，創造更多未來市場可能。

試想一下，如果傳統茶產業、工藝產業等等，都由「地方職人學院」與地方合作，透過跨域創新，就能重新賦予產業新的生命，許淑華指出，這就如同政見中的「觀光整體發展計畫七大軸線之一：茶香工藝軸」，將茶產業與工藝產業，跨領域的以區塊鏈數位發展技術相互結合，互相擴大各自的產業領域，提高產品的價值，形成具有南投特有文化素材知識，也就是「南投學」，並融入國中小學鄉土教材，將在地文化持續傳承。

許淑華提出南投學，將傳統產業與數位技術結合，賦予新生命。 圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

許淑華表示，未來若當上縣長，將重新盤點地方鄉鎮的工藝特色，例如：竹山竹藝，埔里造紙等等，各鄉鎮的特色產業都可以視為一個獨特的數位資料，區塊鏈數位技術則是一個整合資料庫，廣泛運用於各產業。獨特的「南投學」即使是不同的產業，都能輕鬆的應用，當漂流在外的青年想要返鄉時，縣府可以協助開創新的創意與發想，讓更多青年人找到返鄉工作與創業契機，進而推廣南投生態觀光、低碳旅遊，讓更多國內外旅客能深入探訪南投各鄉鎮特色，親身領略南投不同的山城魅力。