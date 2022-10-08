快訊

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

陳詩煥列美國制裁名單 檢方積極偵辦中

中央社／ 台北8日電
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

美國就北韓本週試射飛彈實施制裁，被制裁者包括1名台灣人陳詩煥。法務部今天表示，陳姓民眾涉嫌刑事犯罪部分已由檢察機關偵辦中，法務部後續將研議是否採取目標性金融制裁。

法新社報導，美國財政部發布聲明說，美國這一波制裁名單，包括新加坡人郭記勝（Kwek Kee Seng）、台灣人陳詩煥（Chen Shih Huan），以及在馬紹爾群島註冊的新東方海運公司（New Eastern Shipping CoLtd.）。

美國指控他們擁有或經營管理的一艘油輪，涉嫌多次向北韓運送精煉石油；這些制裁措施將限制郭記勝、陳詩煥以及上述公司在美國或與美國經濟實體進行金融活動。

法務部表示，有關媒體報導美國制裁陳姓民眾，其所涉違反資恐防制法相關罪嫌，目前正由檢察機關依法積極偵辦中。

法務部說，後續將依資恐防制法規定，綜整研判全部事證，查明釐清是否有執行目標性金融制裁的必要，再送請資恐防制審議會審議認定，依法行事。

官員指出，自資恐防制法施行以來，法務部已公告涉嫌協助販賣石油予北韓的陳世憲（已故）、涉嫌協助北韓取得煤炭與原油的張永源為制裁對象，實施目標性金融制裁措施。

美國 法務部 北韓

延伸閱讀

拜登簽署行政命令 保護歐美數據傳輸隱私

北韓屢試射 日防衛省：美航艦雷根號參與聯合軍演

馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：美國對台灣不信任

若北韓再核試 南韓考慮廢「平壤共同宣言」

相關新聞

陳詩煥列美國制裁名單 檢方積極偵辦中

美國就北韓本週試射飛彈實施制裁，被制裁者包括1名台灣人陳詩煥。法務部今天表示，陳姓民眾涉嫌刑事犯罪部分已由檢察機關偵辦中...

國泰世華銀行系統當機 好市多大排長龍

•國泰世華銀行今早再傳出系統出包，不只網銀、App當機，包含信用卡都刷不過、ATM也領不出錢來，由於國泰世華銀有發行Costco聯名卡，連帶導致Costco顧客無法刷卡結帳大排長龍，國泰世華銀表示，主要是稍早資訊大樓進行電力維護，導致多項功能暫停服務，到今天下午3時55分，系統已全面恢復正常。

照片看歷史／1978年張大千外雙溪「摩耶精舍」落成 大師庭院賞美景

1978年10月8日茅亭外，溪水潺潺，近山蒼茫；天井裡，草木扶疏，奇花吐香。國畫大師張大千手執竹杖，點視落成的「摩耶精舍」，不禁感嘆：「看山還看故山青！」 30多年海外飄泊，張大千先後在印度、巴西和美國作客。巴西八德園的房舍庭園、舊金山環蓽庵的奇石怪木，風景絕倫，但畢竟是在異國的土地上。

移工入境自主防疫薪資照付 聘家事類移工雇主負擔加重

十三日起，移工入境比照一般旅客執行「Ｏ加七」檢疫，七天自主防疫期間無症狀且持有二天內快篩陰證明，可外出、上班等，但社福移...

十大傑出青年當選人公布 炎亞綸、羽球組麟洋配入列

第60屆十大傑出青年選拔7日舉辦當璇人公布記者會，今年當選人包括知名藝人炎亞綸、以及勇奪東京奧運金牌的羽球雙人組合王齊麟...

憲法訴訟法修法 法官：恐影響人民權益

近日《憲法訴訟法》又預告了修法工程，一部法律施行後修正其實只是日常，因為立法後可能會遇到當初沒有預想到的困難，畢竟關起門來想的，跟實際在司法實務上路後本來就難免有落差，只是要像《憲法訴訟法》在民國111年1月才掛牌上市，馬上就在相隔不到數月就提出修正草案確實比較少見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。