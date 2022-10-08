陳詩煥列美國制裁名單 檢方積極偵辦中

美國就北韓本週試射飛彈實施制裁，被制裁者包括1名台灣人陳詩煥。法務部今天表示，陳姓民眾涉嫌刑事犯罪部分已由檢察機關偵辦中，法務部後續將研議是否採取目標性金融制裁。

法新社報導，美國財政部發布聲明說，美國這一波制裁名單，包括新加坡人郭記勝（Kwek Kee Seng）、台灣人陳詩煥（Chen Shih Huan），以及在馬紹爾群島註冊的新東方海運公司（New Eastern Shipping CoLtd.）。

美國指控他們擁有或經營管理的一艘油輪，涉嫌多次向北韓運送精煉石油；這些制裁措施將限制郭記勝、陳詩煥以及上述公司在美國或與美國經濟實體進行金融活動。

法務部表示，有關媒體報導美國制裁陳姓民眾，其所涉違反資恐防制法相關罪嫌，目前正由檢察機關依法積極偵辦中。

法務部說，後續將依資恐防制法規定，綜整研判全部事證，查明釐清是否有執行目標性金融制裁的必要，再送請資恐防制審議會審議認定，依法行事。

官員指出，自資恐防制法施行以來，法務部已公告涉嫌協助販賣石油予北韓的陳世憲（已故）、涉嫌協助北韓取得煤炭與原油的張永源為制裁對象，實施目標性金融制裁措施。