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馬斯克認兩岸衝突不可避免 建議把台灣變成大陸特別行政區

移工入境自主防疫薪資照付 聘家事類移工雇主負擔加重

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
勞動部勞動力發展署署長蔡孟良說，為兼顧社區防疫安全、紓緩國內缺工及因應照顧人力需求，勞動部報請指揮中心同意，自111年10月13日起，實施0+7移工入境防疫措施。 記者許政榆／攝影
勞動部勞動力發展署署長蔡孟良說，為兼顧社區防疫安全、紓緩國內缺工及因應照顧人力需求，勞動部報請指揮中心同意，自111年10月13日起，實施0+7移工入境防疫措施。 記者許政榆／攝影

十三日起，移工入境比照一般旅客執行「Ｏ加七」檢疫，七天自主防疫期間無症狀且持有二天內快篩陰證明，可外出、上班等，但社福移工，服務對象為具重症高風險者，如六十五歲以上、六歲以下兒童、免疫力不全者等，自主防疫期間快篩陰性僅能外出，不能上班，且需在旅館或移工宿舍，勞動部給予每人每天旅館補助半價補助，最高每天1250元。由於雇主必須負擔移工自主防疫期間的薪資，家屬負擔增加，叫苦連天。

一位不願具名仲介業者表示，勞動部要求移工雇主在移工七天的自主防疫期間應給予薪資，並要求簽下切結書，新制上路，整體來說加重聘雇家事類移工雇主的負擔，家庭照顧負擔已經很龐大，因為政府的要求必須不斷增加費用，完全是扯國內照顧家庭的後腿。

博茂人力顧問有限公司總經理楊玉珠表示，制度看似放寬，實際對社福移工而言，根本只放寬一天，台灣新申請移工的家庭已經等了二年多，近期終於盼到印尼開放移工輸台，台灣邊境解封，近期申請等候的時間終於從「以年計算」，變成「以月計算」。

不過，勞動部對於重症高風險對象的定義，等於是匡下九成需要外籍看護的家庭。以現行「三加四」的規定，移工執行七天完畢後，第八天採檢陰性才能上工，引進外籍看護的雇主，等於支付八天的旅館費用，新制上路，現在也只是減少一天。

楊玉珠表示，多數使用外籍看護的家庭，不一定都是臥床，部分患者行動不便或失智，他們的家庭需要照顧替手或是長輩需要陪伴，期待重症高風險對象可以訂定更為細緻，不該直接用年齡一刀畫分。

家中聘雇外籍移工逃跑的台中李姓太太表示，阿嬤因多重疾病長期臥床，移工逃跑後，至今等不到新的移工接棒家人照顧，原本仲介公司表示邊境開放後，移工輸台速度會加快，但目前仍有限制。擔心一直等不到移工到府。她說，台灣疫情遠比其他國家嚴峻，如果工來台時採檢陰性，應可上工協助。

家住三重的吳太太表示，目前已有申請移工，認為新制上路得多等幾天確認移工身體狀況是合理的，但建議讓移工入住雇主家中，減少旅館費用。

移工 外籍看護 自主防疫

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