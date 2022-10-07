轉動「小店永豐計畫」！用金融的力量串連人與土地的美好

台灣有許多默默努力的小店需要社會的支持，永豐基金會於6日舉辦「小店永豐計畫」啟動茶會，透過金融的力量建立平台、連結好事，和小店一起努力為地方創造新價值。

永豐基金會啟動「小店永豐計畫」，搭建平台串連眾人的專業和心意，和地方小店共創永豐。 圖／李清宇攝影

集結眾人力量，共創永續永豐

基金會董事成員包括永豐金控董事長陳思寬、永豐金控總經理朱士廷等，還有來自不同專業領域的董事，如：台大彭立沛教授、東吳大學劉維公副教授、18度Ｃ巧克力工房董事長茆師傅、小樂沐創辦人陳嵐舒、Vogue總編輯孫怡等，眾人同心協力，期盼能一起為台灣做些有意義有價值的事情。

陳思寬董事長開場致詞時表示，「永豐基金會的成立，是希望建立一個平台和機制，讓大家幫助大家。」基金會董事湯曼琪也在茶會間分享計畫重點，指出基金會鎖定地方小店做為支持的對象，是來自永豐基金會長期對青壯世代的關切，「小店是地方串接點，也是世代串接點，更是地方生意盎然的關鍵力量；透過資助計畫扶植在地小店，可以為社會議題帶來正向改變，共創永續永豐的美好生活。」

永豐基金會以「青世代」和「小店」為核心，預計將扶植10家「幫助人的小店」。 圖／李清宇攝影

以小店為支點，為社會串起善的循環

多家典範小店也共襄盛舉：新北「坪感覺」帶著包種茶馬卡龍出席，讓人看見台灣茶正在從產業走到生態，把坪林水源保護區被限制發展而保留下來的地貌轉為資產，讓大眾看見特有的茶鄉之美，並透過青茶世代緩解出兩代之間的張力，帶領在地茶業建構綠色經濟模式。創辦人阿德表示：「期盼能看到更多年輕人回來，傳承地方的美好故事。」

典範小店「坪感覺」為在地茶業建構綠色經濟模式。 圖／周書羽攝影

大溪「物產小舖」、「在一起地域循環設計」則帶來串連在地職人品牌製作出來的「溪啤野蜂蜜能量麥汁」、「蜂蜜米蛋糕」，並分享永續「歸蜜‧好料」循環經濟計畫。創辦人榮漢運用「加一點」的巧思，將大溪工廠的廢棄物豆渣與木屑製做成農田肥料，鼓動在地農民採用友善環境的農法，讓作物收購價「加一點」；並利用畸零地放置蜂箱，養蜂造蜜，讓農民收入「加一點」；再將生產的蜂蜜與異業合作研發出週邊商品，讓附加價值「加一點」，更開放消費者認購蜂箱，一起幫助農友實踐永續、「收復」台灣的土地，成為「小店透過創意做成很多大事情」的典範。

典範小店「物產小舖」運用「加一點」的巧思，打造永續「歸蜜‧好料」循環經濟計畫。 圖／Kris Kang攝影

而在一群青年、小店和藝術人的投入下，「星濱山永晝海濱美術館」重現港町生活聚落風情，把老屋變成工作室，開發各式代表漁港的文創商品，年輕人在喜歡的地方開店過日子，深度的與土地連結，並持續將這股活絡地方的能量，延伸至更多教育場域和外地城鄉。創辦人書豪感性地表示：「只要有更多和我們一樣的人，抱持同樣的態度生活在漁港，那就是台灣220座漁港的未來。」

典範小店「星濱山永晝海濱美術館」帶領年輕人「把喜歡的事變成我的生活」。 圖／Kris Kang攝影

「看到哪裡有需要，就去協助。」埔里「18度Ｃ巧克力工房」翻轉地方的途徑很清晰，除了使用在地食材鼓勵埔里在地農民，創造出許多令台灣人驕傲的甜點，巧克力工房也把每年30%盈餘用來幫助弱勢孩童就學、訓練青少年擁有一技之長，為埔里的下一代打造各式培力計畫，樹立「自立而後利人」的典範。茆董事長經常對人說：「我幫你，你不用還我，你去幫別人。」「18度Ｃ巧克力工房」做的不只是串連，還把愛與力量傳出去。茆董事長期待未來能與基金會合作繼續串連藝文、原鄉、教育、賦能等更多領域，翻轉地方隱藏的能量，看見新的埔里、新世代的小朋友長大。

典範小店「18度Ｃ巧克力工房」不只串連，還把愛與力量傳給下一代。 圖／Kris Kang攝影

讓地方擁有自己的力量

許多地方小店背後都有一份溫暖的信念，透過基金會的支持，相信小店還可以創造更多動人的故事！「小店永豐計畫」是永豐基金會對台灣各地小店的資助計劃，即日起開放各界報名提案，預計將扶植10家「幫助人的地方小店」。希望能夠以小店作為支點，集結各方善意和專業資源，串連為土地打造風景的人，讓地方擁有自己的力量，從看見到實現，共創永續永豐的美好生活。

永豐基金會平台：https://www.sinopacfoundation.org.tw/sinopac_found/index