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中重症+228 40多歲男咳4天快篩陰「突意識不清」10天後腦炎亡

聯合報／ 記者許政榆陳雨鑫／台北即時報導
羅一鈞表示，新增中重症228例，包括中症178例、重症50例，增52例死亡個案。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，新增中重症228例，包括中症178例、重症50例，增52例死亡個案。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今公布新增中重症228例，包括中症178例、重症50例，增52例死亡個案。最年輕為三名40歲個案，其中一名特殊死亡個案，為40多歲男性，咳嗽有痰3到4天，快篩陰性，但突然意識改變，緊急收治加護病房，使用藥物治療仍無效，不幸過世。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，40多歲男性，曾施打3劑疫苗，沒有慢性病史，9月下旬出現咳嗽、有痰約3到4天，當時快篩陰性，但9月24日突然出現意識改變、運動不協調，緊急送急診後，於醫院採檢PCR陽性確診。

羅一鈞表示，40多歲男性於急診時出現全身抽搐、經電腦斷層顯示有腦水腫，疑似腦炎，緊急收住加護病房，使用瑞德西韋、免疫球蛋白、類固醇等治療，後續仍因腦炎升高、休克等併發症，不幸於10月3日過世，死因為新冠病毒引發腦炎、癲癇重積。該名男性從症狀出現到死亡僅10天。

目前國內本土病例死亡分析，羅一鈞表示，不分年齡層致死率0.16％，萬分之16，70歲以上致死率也在下降，疫情雖然在高峰，但是重症致死率沒有提高，呈現持平且下降的狀況，與長者即時診斷有關係。

醫療資源。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
本土病例分析。圖／指揮中心提供
本土病例分析。圖／指揮中心提供
新增中重症228例，包括中症178例、重症50例，增52例死亡個案。圖／指揮中心提供
新增中重症228例，包括中症178例、重症50例，增52例死亡個案。圖／指揮中心提供
新增中重症228例，包括中症178例、重症50例，增52例死亡個案。圖／指揮中心提供
新增中重症228例，包括中症178例、重症50例，增52例死亡個案。圖／指揮中心提供
發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、勞動部勞動力發展署署長蔡孟良、醫療應變組副組長羅一鈞。記者許政榆／攝影
發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、勞動部勞動力發展署署長蔡孟良、醫療應變組副組長羅一鈞。記者許政榆／攝影
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
新增中重症228例，包括中症178例、重症50例，增52例死亡個案。圖／指揮中心提供
新增中重症228例，包括中症178例、重症50例，增52例死亡個案。圖／指揮中心提供
新增中重症228例，包括中症178例、重症50例，增52例死亡個案。圖／指揮中心提供
新增中重症228例，包括中症178例、重症50例，增52例死亡個案。圖／指揮中心提供

羅一鈞 咳嗽

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