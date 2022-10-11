中市教育優先 2022年榮登「教育王」

文／ 台中市政府 提供

台中市是全國第二大城市，公私立高中以下學校及幼兒園共40萬1,000多人，盧市長用心，堅持給孩子最好的，教科文支出佔比六都第一，日前天下雜誌公布評比，台中市榮登「教育王」，市府堅持以孩子為本、教育優先的理念，在硬體建設方面營造好學校、好環境，軟體方面提供好師資、好課程，培育孩子們都有好品性、好前途。

挺爸媽、減負擔 「公幼倍增」計畫超標

市長上任後為減輕家長育兒負擔，力推「公幼倍增」政策，111學年度公幼增加了214班，達成率119%。此外，也擴增招收2至3歲幼兒的「幼幼班」，至今年8月份，111學年度公幼的「幼幼班」增加到79班，可招生1,189位，未來仍將持續努力增班。

中市挺爸媽擴增幼幼班，2-4歲育兒津貼8月1日起再加碼。 圖／台中市政府 提供
中市挺爸媽擴增幼幼班，2-4歲育兒津貼8月1日起再加碼。 圖／台中市政府 提供

外籍教師人數全國之冠

對於國小階段的孩子們則加強雙語教育，增聘外籍教師，外師人數從108年的25人，到111年增為185人，連續兩年居全國之冠，目前已達到29個行政區「區區有外師」的目標。

中市教育局加速推展雙語教學，外籍教師人數連續居兩年全國之冠。 圖／台中市政府 提供
中市教育局加速推展雙語教學，外籍教師人數連續居兩年全國之冠。 圖／台中市政府 提供

珍愛每個孩子 學生午餐補助及疫苗施打六都第一

教育局照顧特教生、中輟生的輔導和復學率，連續幾年被中央評鑑績效「優等」。另外，為了孩子們的健康，學生午餐補助的預算111年已達11億餘元，提供弱勢學生免費的安心午餐券，面額提高到65元，到超商可以買到價值約75元的餐食，讓孩子們吃得飽、吃得好。

防疫工作部分，市府首創疫苗快打站措施，目前台中市幼兒及長者的疫苗施打率都是六都第一；疫情期間校園採取「停課不停學」，守護學生健康也兼顧了學生受教權。

市長視察中市校園兒童疫苗快打。 圖／台中市政府 提供
市長視察中市校園兒童疫苗快打。 圖／台中市政府 提供

積極在新興人口增加地區設校

市長執政後新建的第一所學校「樹德國小」已於111學年度開始招生；在沙鹿區的鹿陽國小、北屯區的松強國小，預計114年學年度可招生；北屯區文中5、文小5及南屯區文中52等地也正在籌設新校，以因應新興人口區域快速發展的需求。

教育局新設的樹德國小，於111學年度開始招生。 圖／台中市政府 提供
教育局新設的樹德國小，於111學年度開始招生。 圖／台中市政府 提供

提供安全、舒適、學習環境

推動「清涼安心學習計畫」，配合「班班有冷氣」政策，全市319所高中以下學校共裝設2萬870台冷氣，111年冷氣電費全額由市府負擔，不向學生收費。

此外，教育局近年新建的10所校舍獲得國家建築卓越獎，為歷年最佳成績；還有268所學校已裝設太陽能光電設備，居全國第二；全市國小校園遊戲場全數改善完成並檢驗合格、150校跑道完成更新。

中市教育局完成校園冷氣裝設，學生清涼安心學習。 圖／台中市政府 提供
中市教育局完成校園冷氣裝設，學生清涼安心學習。 圖／台中市政府 提供

百年樹人工作再接再厲

特別感謝學校、老師、家長及教育團體的付出，教育局許多業務連年獲得中央評鑑「優等」，優良教師獲獎人數在全國名列前茅；學校體育發展在市府完善設備、提高獎勵制度並推動運動傷害防護計畫下，實力大爆發，連續兩年獲得「全中運」的全國冠軍。

日前天下雜誌公布評比，台中市榮登「教育王」，用心堅持給孩子最好的。 圖／台中市政府 提供
日前天下雜誌公布評比，台中市榮登「教育王」，用心堅持給孩子最好的。 圖／台中市政府 提供

未來教育的路還很長，期許與學校、老師、家長及教育界的夥伴們，攜手為百年樹人的工作再接再厲，共同創造孩子們美好的未來。(台中市政府廣告)

相關新聞

在地職人／從喜歡玩到自己動手做 一代陀螺王旋轉40年的甘樂精神

在滿是木屑飄揚的工作室裡，一塊不起眼的木頭，經過巧手雕琢，重新有了新生命。在大溪只要講到打陀螺，楊金祿可說是無人不知無人不曉，現在的他是大溪碩果僅存的手作陀螺師傅。他曾在80年代時成功打起重達122台斤的大陀螺，隔年還收到桃園縣政府邀請，在國慶日到總統府前表演，相當風光。後來因為一次和陀螺製作工廠不愉快的經歷，讓他無師自通，從此踏上了手作陀螺之路。

蔡英文國慶演說提4大韌性 願與北京共尋維持台海和平方法

．今天是中華民國111年國慶，蔡英文總統上午國慶講話主題為「給世界一個更好的台灣─堅韌之島、韌性國家」，其中兩岸部分，她期待，在兩岸邊境解封後，能逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，舒緩台海緊張情勢。 ...

照片看歷史／1954年國慶閱兵大典 蔣中正勗勉三軍同心一德復興中華

1954年10月10日，國慶閱兵典禮於上午9時在總統府前廣場舉行，蔣中正總統躬親校閱陸、海、空三軍強大部隊，中樞及地方政府首長，各級民意代表，各國駐華使節，刻正訪問台灣及特趕來參加我國國慶之各國嘉賓，海外各地回國觀光僑團，由大陸逃出之義民及普拉沙、高德瓦二輪投向自由之全體波籍船員等約千餘人被邀觀禮。

總編開箱特別篇／練功房孵人才 政府不做民間做

AppWorks School的學習場域與其說是教室，更像一家資訊公司的辦公室，每個學員或一人獨立作業，或小組討論怎麼編...

總編開箱特別篇／林之晨：數位人才荒 數發部有責

聯合報數位版全新改版，深受讀者喜愛的「總編News開箱」連八天推出特別篇，訪問政商文壇名人，今為您帶來最後一篇重量級專訪...

海歸逾400人等待 衛福部：不會放寬牙醫實習單位條件

今年五月立院通過醫師法修法附帶決議，建請衛福部研議於四年內解決外國牙醫系畢業生實習大排長龍等問題，本土牙醫擔心此舉將拖垮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。