中市教育優先 2022年榮登「教育王」

台中市是全國第二大城市，公私立高中以下學校及幼兒園共40萬1,000多人，盧市長用心，堅持給孩子最好的，教科文支出佔比六都第一，日前天下雜誌公布評比，台中市榮登「教育王」，市府堅持以孩子為本、教育優先的理念，在硬體建設方面營造好學校、好環境，軟體方面提供好師資、好課程，培育孩子們都有好品性、好前途。

挺爸媽、減負擔 「公幼倍增」計畫超標

市長上任後為減輕家長育兒負擔，力推「公幼倍增」政策，111學年度公幼增加了214班，達成率119%。此外，也擴增招收2至3歲幼兒的「幼幼班」，至今年8月份，111學年度公幼的「幼幼班」增加到79班，可招生1,189位，未來仍將持續努力增班。

中市挺爸媽擴增幼幼班，2-4歲育兒津貼8月1日起再加碼。 圖／台中市政府 提供

外籍教師人數全國之冠

對於國小階段的孩子們則加強雙語教育，增聘外籍教師，外師人數從108年的25人，到111年增為185人，連續兩年居全國之冠，目前已達到29個行政區「區區有外師」的目標。

中市教育局加速推展雙語教學，外籍教師人數連續居兩年全國之冠。 圖／台中市政府 提供

珍愛每個孩子 學生午餐補助及疫苗施打六都第一

教育局照顧特教生、中輟生的輔導和復學率，連續幾年被中央評鑑績效「優等」。另外，為了孩子們的健康，學生午餐補助的預算111年已達11億餘元，提供弱勢學生免費的安心午餐券，面額提高到65元，到超商可以買到價值約75元的餐食，讓孩子們吃得飽、吃得好。

防疫工作部分，市府首創疫苗快打站措施，目前台中市幼兒及長者的疫苗施打率都是六都第一；疫情期間校園採取「停課不停學」，守護學生健康也兼顧了學生受教權。

市長視察中市校園兒童疫苗快打。 圖／台中市政府 提供

積極在新興人口增加地區設校

市長執政後新建的第一所學校「樹德國小」已於111學年度開始招生；在沙鹿區的鹿陽國小、北屯區的松強國小，預計114年學年度可招生；北屯區文中5、文小5及南屯區文中52等地也正在籌設新校，以因應新興人口區域快速發展的需求。

教育局新設的樹德國小，於111學年度開始招生。 圖／台中市政府 提供

提供安全、舒適、學習環境

推動「清涼安心學習計畫」，配合「班班有冷氣」政策，全市319所高中以下學校共裝設2萬870台冷氣，111年冷氣電費全額由市府負擔，不向學生收費。

此外，教育局近年新建的10所校舍獲得國家建築卓越獎，為歷年最佳成績；還有268所學校已裝設太陽能光電設備，居全國第二；全市國小校園遊戲場全數改善完成並檢驗合格、150校跑道完成更新。

中市教育局完成校園冷氣裝設，學生清涼安心學習。 圖／台中市政府 提供

百年樹人工作再接再厲

特別感謝學校、老師、家長及教育團體的付出，教育局許多業務連年獲得中央評鑑「優等」，優良教師獲獎人數在全國名列前茅；學校體育發展在市府完善設備、提高獎勵制度並推動運動傷害防護計畫下，實力大爆發，連續兩年獲得「全中運」的全國冠軍。

日前天下雜誌公布評比，台中市榮登「教育王」，用心堅持給孩子最好的。 圖／台中市政府 提供

未來教育的路還很長，期許與學校、老師、家長及教育界的夥伴們，攜手為百年樹人的工作再接再厲，共同創造孩子們美好的未來。(台中市政府廣告)