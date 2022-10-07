公共化幼兒園的另類選擇 中市31家非營利幼兒園受好評

文／ 台中市政府 提供

台中新設四所非營利幼兒園8月開辦招生中。 圖／台中市政府 提供
台中新設四所非營利幼兒園8月開辦招生中。 圖／台中市政府 提供

台中市政府自108至111學年度起力推「公幼倍增計畫」，積極於各地社區國中及國小增設非營利幼兒園或公立幼兒園，以雙軌並行方式進行，讓幼兒就近取得優質平價的教保服務，111學年度新增8家非營利幼兒園，全市已達31家，提供3,751名幼生就讀名額。

南屯豐樂非營利幼兒園。 圖／台中市政府 提供
南屯豐樂非營利幼兒園。 圖／台中市政府 提供

教育局長楊振昇說，為減輕家長負擔，市長盧秀燕的「公幼倍增」計畫增班數已超標，目標達成率為119%；111學年度新設立的非營利幼兒園分別由「財團法人三之三生命教育基金會」、「財團法人宏觀文教基金會」、「仁德醫護管理專科學校」及「弘光科技大學」等4大法人承辦。

教育局說明，「財團法人三之三生命教育基金會」承辦中山、雙十及大德等3家新設非營利幼兒園，延續基金會「做一件讓世界變美麗的事」理念，建構具生命教育特色的幼兒園；「財團法人宏觀文教基金會」有多年辦理非營利幼兒園經驗，111學年度承辦「中科非營利幼兒園」，透過優質的家長、專業的課程及快樂的教師3面向，實施全人教育及在地課程培養健康的幼兒。

北屯廍子非營利幼兒園。 圖／台中市政府 提供
北屯廍子非營利幼兒園。 圖／台中市政府 提供

另外，「仁德醫護管理專科學校」承辦「神圳非營利幼兒園」，與校內幼兒保育系產學合作，引進護理、醫療、嬰幼兒照護及長照專業師資與教學資源，推行具在地特色的課程等；「弘光科技大學」秉持「以人為主，關懷生命」宗旨，於沙鹿區開辦3家私立幼兒園，在地深耕多年，深獲家長信賴，自111學年度起轉型為非營利幼兒園，將持續以幼兒為主體推行全人教育。

非營利幼兒園成為公共化幼兒園的另類選擇。 圖／台中市政府 提供
非營利幼兒園成為公共化幼兒園的另類選擇。 圖／台中市政府 提供

教育局指出，111學年度非營利幼兒園已於今年度4月份招生完畢，目前大德園、中山園、中科園及神圳園等新設園，3歲以上至入國民小學前幼兒班級尚有部分招生名額，有意願送托的家長可以電詢各非營利幼兒園。

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