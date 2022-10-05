淨零的先行者── 發揮減碳行動影響力　引領供應鏈低碳轉型

面對氣候變遷，全球掀起了綠色工業革命的浪潮，《全球風險報告》的全球風險感知調查排名，「氣候行動失敗（Climate action failure）」已從2018年的第五名躍升至第一名，顯見世界急需尋求有效的行動解方，「減碳」成為全球企業聚焦的重點。

友達光電作為國際面板大廠，早在2003年就預見了氣候變遷下的風險，並積極尋求有效的行動。「面板製造，耗用資源比較多，在環境保護上要做更多的努力」董事長彭双浪以環境為本，檢視自家企業的作為，在減碳尚不興盛的時期，就訂下了具體的「綠色承諾 Green Solution」，致力逐年降低碳排量，積極接軌世界潮流。

二十年後的台灣，未來勢必遭遇國際碳管制的挑戰，為了布局未來，政府有了淨零策略的規劃，「產業轉型」勢在必行。雖然減碳經常被視為成本與負擔，但長遠下來卻可以是前瞻性的投資，友達驗證了一切。

從基本盤扎根 啟動領先轉型的道路

友達在2011年就取得ISO 50001能源管理系統認證，盤查高耗能、低效率的地方。友達光電從節能開始朝減碳目標前進，並持續以新的驗證方式檢視節能成效，進而在2018年成為台灣第一家取得IPMVP國際節電驗證的企業。友達以循序漸進的方式，完成重要減碳里程碑。

認知到面板生產需使用的氟化物，是造成暖化的溫室氣體之一，且比二氧化碳要強2.35萬倍，因此友達從很早開始就積極處理，在2014年全部工廠完成裝設去除氟化氣體的設備，將排放降到最低。

一直以來堅持運用科學與數據，友達領先同業得到了「SBTi科學基礎減量目標倡議」的審查認可，期待持續用科學方法執行減碳管理，達成設定的減碳目標。

友達2021年獲WEF認證全球燈塔工廠，在智慧製造上的成就卓越。 圖／截至影片

「分享」力量大：轉動供應鏈的減碳關鍵

然而，僅單打獨鬥並無法達成全價值鏈的減碳目標，減緩範疇3（Scope3）的溫室氣體排放是近年來各大企業積極應對的課題。然而，盤查全價值鏈的碳排放量難度相當高，還要協助減碳達標更非易事，但是友達有策略、按部就班引導，讓合作廠商願意跨出舒適圈，攜手共同邁向減碳的目標。

為加速生產效率與減少碳排量，友達持續擴大工廠碳盤查管理、優先選擇在地供應商，預計自身在2025年要減少25%的碳排放量(相較2018年)。除此之外，也訂下產品生命週期的減碳目標，並對供應鏈夥伴訂出2030年減碳20%具體依循的目標。

「供應商陪伴，最重要的是分享」友達光電供應鏈總部副總經理 吳宜芳說，起初供應鏈商內部關於永續的知識、人才並不充足，也不太理解減碳的目的與方法，自然會存疑與擔心，所以友達以分享自身經驗的方式，跨越第一道溝通的高牆。

友達光電供應鏈總部副總經理吳宜芳，期許透過分享，帶動供應鏈低碳轉型。 圖／友達提供

與供應鏈廠商交流中，首重是了解大家的認知與需求，並從大家都在意的成本來看待減碳計畫，友達幫助廠商穩定起步，而後協助訂定目標，並朝將數據取得驗證方式前進，因此友達光電在各供應商的轉型過程中扮演重要協輔角色。

「若要有效減碳，必須跨越知識專業與科學方法的門檻，確保大家有優良的數據品質。」吳宜芳說，凝聚供應鏈意識後，緊接而來的挑戰是「數據品質」，由於各廠商使用不同的運算方式，導致數字有落差，因此友達一開始介入了解花了很多時間定義、重整，確保所有數據是能夠有效被利用與管理。

創建資源平台 齊力逐步邁向減碳目標

每個供應商規模與基礎都不盡相同，需要對應出不同的規劃與管理策略，此時友達發揮資源串連的角色，在供應商有需求時，可以提供相關服務及資源平台。

吳宜芳舉例，永續知識日新月異，友達建構ESG的課程平台提供知識與技術的交流，針對供應鏈廠商的需求，定期邀請內外部的專家一起分享。此外，友達也有能源事業總部提供太陽能服務，亦有像友達宇沛的顧問輔導子公司等，能成為廠商管理碳排放上至關重要的資源與工具。

友達舉辦共榮大會，凝聚供應鏈夥伴的力量。 圖／友達提供

除在本業發揮影響力外，友達也為供應商開拓了不同的資源媒合機會，例如媒合供應鏈與金融業的合作模式，不只在讓表現好的供應商能獲得好的綠色金融服務，創造更多誘因去驅動減碳行動力，以朝減碳目標投資與邁進；為配合政府「以大帶小」政策，友達輔導中小企業投入減碳行動及為供應商媒合政府資源，更加速供應鏈減碳；友達亦聯合ICT大廠與上游供應商籌備「台灣氣候聯盟」，透過聯盟會員間教學相長、相互串聯，系統化進行低碳轉型；最後也發展ESG數位管理平台，讓供應鏈夥伴呈現減碳成效，也於平台上置入培訓及電子報資源，陪伴彼此一步一腳印的落實減碳轉型。

吳宜芳說，「就像大家一起修課，共享知識與資源，一起成長。」

持續檢視成效 讓影響力成就淨零未來

埋頭力拚淨零的同時，也需要持續檢視供應鏈的成效，友達運用「責任商業聯盟行為準則（RBA）」稽核，透過現地勘查和蒐集資訊，針對供應商不足的面向，便加入課程並加強輔導。

面對國際的減碳趨勢，友達開拓綠色產品的市場，期許供應鏈廠商持續優化節能，以及致力發展再生料使用、包材回收，共創減碳的未來利益。

友達頒獎給永續績效優良的合作夥伴，期待一起朝淨零目標邁進。 圖／友達提供

「大型企業有帶頭作用，可以扮演發揮影響力。」將企業定位為改變產業轉型的關鍵角色，吳宜芳說，在眾人紛紛投入氣候行動的同時，友達秉持著誠信的核心價值，帶著供應鏈一起行動，聚集更多力量轉向低碳生產，邁向淨零永續的未來。